Tensión en el Senado: fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juliana di Tullio tras la movilización del Ni Una Menos

La senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y la legisladora del bloque justicialista, Juliana di Tullio protagonizaron un intercambio este jueves durante una sesión convocada para tratar los pliegos judiciales y el pago a los fondos buitre.

El cruce ocurrió cuando se debatía una cuestión de privilegio que se apartó del orden del día para focalizarse en el impacto de la movilización Ni Una Menos tras el femicidio de Agostina Vega.

Bullrich, jefa del bloque de senadores del oficialismo, comenzó su intervención defendiendo las políticas de seguridad del Gobierno nacional: "La realidad es que en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios, y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas de las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos un 25% los femicidios", manifestó Bullrich.

La senadora oficialista cuestionó la utilización partidaria de las demandas del Ni una Menos y resumió la doctrina libertaria que defiende: "El que las hace las paga".

En su discurso, enfatizó sobre la aplicación de las penas como el factor determinante para la baja de los delitos. "La verdadera política se ve en las estadísticas, este Gobierno bajó con sus números siendo fuerte contra los asesinos, siendo duros y generando políticas preventivas el 25%. Hoy Argentina tiene la tasa de homicidios más baja de América Latina", remarcó la representante de La Libertad Avanza.

La réplica de la oposición llegó de la mano de di Tullio, quien tomó la palabra tras la exposición de Bullrich. La legisladora remarcó la gravedad de los casos atravesados por la violencia de género y explicó que la problemática requiere un consenso de todo el arco político.

Durante su mensaje, hubo varias interrupciones que motivaron un cruce con la exministra de Seguridad. Di Tullio solicitó continuar con el uso de la palabra y expuso sus diferencias respecto al tratamiento que el Ministerio de Seguridad otorga a estos casos. "Dejame hablar Patricia porque no te interrumpí. Patricia tranquilizate querida. Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace la ministra de Seguridad de tu Gobierno que habla de homicidios, no habla de femicidios", expresó.

La legisladora peronista se refirió a la postura de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien evitó utilizar el término "femicidio" para hablar del asesinato de la adolescente en Córdoba y en cambio usó la palabra "homicidio".

Durante su última conferencia de prensa dijo: "Lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio no es únicamente lo que sucede durante las horas del hecho como tal, una situación como esa refleja muchos frentes y un historial complejo. El mejor paso para avanzar es la verdad completa, aunque sea dolorosa", dijo la ministra Monteoliva en su momento.

Por su parte, Di Tullio rechazó los argumentos de Bullrich sobre la supuesta politización de la convocatoria en el Congreso. La senadora justicialista insistió en que el Gobierno debe priorizar la situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres por sobre las discusiones estadísticas.

"Los senadores tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, y es que a las mujeres nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan. Por eso hemos pedido un minuto de silencio y este cuerpo podría tener sensibilidad, empatía con lo que le pasa a las familias argentinas y en general a todas las mujeres", sentenció Di Tullio.

Tras el debate, el bloque del justicialismo obtuvo el aval de la Cámara Alta para realizar un homenaje y realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El reconocimiento se extendió, formalmente, "por los todos los femicidios que hace 11 años desde el primer 3 de junio del Ni Una Menos hasta ayer se han sucedido en todos estos años".