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Lunes, 10 de agosto de 2026

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TRAGEDIA

Terremoto en Colombia: El Gobierno ofreció asistencia y confirmó que no hay argentinos entre las víctimas

Lo anunció el canciller Pablo Quirno. "Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas", precisó.

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El Gobierno de Javier Milei, a través de su canciller, Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras la tragedia provocada por el terremoto que se registró este lunes y dejó hasta el momento un saldo de 111 muertos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, el ministro de Relaciones Exteriores recalcó "la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria" a Colombia.

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", indicó el canciller y añadió: "Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas".

Terremoto en Colombia: El Gobierno ofreció asistencia y confirmó que no hay argentinos entre las víctimas

Por último, Quirno manifestó: "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento".

El terremoto fue de magnitud 7,4 con epicentro en el oeste del país. Dejó, al menos, 111 personas fallecidas, 87 heridas y 1.575 viviendas afectadas.

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