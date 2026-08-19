Todo sobre la marcha contra el endeudamiento familiar

El próximo jueves, diversas agrupaciones sociales, sindicatos y organizaciones comunitarias realizan una jornada de protesta en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La movilización principal tiene como eje central el reclamo por el crecimiento del endeudamiento en las familias de los sectores más vulnerables.

Cabe recordar que la marcha fue convocada para visibilizar el impacto de las tarifas, la inflación y los costos de los servicios básicos en la economía del hogar.

Por su parte, según explicaron los referentes del sector, las dificultades para cubrir la canasta básica han derivado en un recurso sistemático al crédito informal y a tarjetas para la compra de alimentos.

Reclamos y principales puntos de concentración

Los manifestantes se concentran en las inmediaciones de Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio para marchar hacia las sedes ministeriales.

En tanto, las agrupaciones exigen medidas de alivio financiero, asistencia para los comedores comunitarios y la implementación de programas de apoyo directo a la economía popular.

Entre las demandas expresadas por los dirigentes, se destaca la necesidad de regular las tasas de interés de los créditos de consumo y frenar los incrementos en los servicios esenciales. Se prevé que la jornada generará demoras en el tránsito del microcentro porteño con cortes parciales en las principales arterias de circulación.