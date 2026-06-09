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Martes, 9 de junio de 2026

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DECLARACIÓN

Tras expulsar 14 mil extranjeros, Monteoliva defendió el control de las fronteras: "En ningún momento estamos criminalizando la migración"

La funcionaria reveló que desde noviembre último se procedió a expulsar a unos 14.000 ciudadanos extranjeros por diversas irregularidades.

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El Ministerio de Seguridad ratificó los ejes de su política de control migratorio en el marco de una estrategia integral que vincula de manera directa el ordenamiento de los flujos de personas con la seguridad nacional

Así las cosas, la titular de la citada cartera, Alejandra Monteoliva detalló que el Gobierno nacional desarrolla una política activa de endurecimiento de nuestras fronteras frente a los nuevos desafíos que presenta la región. 

En ese contexto, la funcionaria reveló que desde el pasado mes de noviembre las autoridades nacionales procedieron a la expulsión de unos 14.000 ciudadanos extranjeros debido a diferentes irregularidades en su condición de permanencia.

La reconfiguración de los movimientos migratorios

Al analizar el escenario internacional y regional, la ministra explicó que el país enfrenta una transformación en las dinámicas de desplazamiento de personas, lo que obliga al Estado a actualizar y sofisticar sus herramientas de fiscalización en los diferentes puntos de acceso. 

De acuerdo con la mirada del área de Seguridad, "hay una reconfiguración de las migraciones, hoy los movimientos migratorios están orientados hacia países de ingresos medios y esto nos impone la necesidad de imponer controles migratorios".

El enfoque del Gobierno sobre la seguridad y el orden

Frente a los cuestionamientos de diversos sectores que observan con recelo las nuevas medidas restrictivas implementadas en los pasos fronterizos, la titular de la cartera de Seguridad rechazó de plano que las acciones de las fuerzas federales impliquen una persecución generalizada hacia los ciudadanos de otras nacionalidades que deciden ingresar al territorio.

En ese sentido, Alejandra Monteoliva buscó trazar una clara distinción entre el control soberano y la estigmatización de las comunidades de migrantes al manifestar de forma taxativa: "En ningún momento estamos criminalizando la migración, no es ese el concepto, pero sí sabemos que, si no hay un orden migratorio y si no hay un refuerzo del control fronterizo, eso genera problemas a la seguridad nacional".

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