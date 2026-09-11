Tras recorrer la obra de la Base naval integrada Pablo Quirno y Carlos Presti se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego

El canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunieron este viernes con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para recorrer el lugar donde funcionará la base naval integrada, considerada como un punto clave para la defensa de la soberanía del país.

Este encuentro forma parte de una estrategia del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas, operativas y científicas que están vinculadas con la Antártida.

La reunión se dio luego de que el gobierno anunciara medidas contra las empresas que operan en Malvinas sin autorización.

La visita de los funcionarios en territorio fueguino está emparentada con la necesidad de acelerar los plazos de la obra estratégica que había comenzado en 2022 y se suspendió cuando asumió la gestión de Javier Milei.

Melella subrayó que Argentina "tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía", y que la ubicación geográfica de "Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur" colocan al país en "un lugar geopolítico único".

Mediante un mensaje en su cuenta de X, Quirno subrayó que la decisión del presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado Argentino "trabajen en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave para devolver a la Argentina al lugar de liderazgo como actor central en el escenario global".

Junto al ministro de Defensa, @TGCarlosPresti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación.



Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto... pic.twitter.com/B5q8MJ5CfQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 11, 2026

Que se busca con las obras en Tierra del Fuego

Desde el Gobierno anunciaron que la obra de la base naval integrada busca consolidarse como un centro estratégico para las operaciones argentinas en la región en vez de optar por una función militar ofensiva.

Este proyecto demandará una inversión estimada que ronda entre los u$s400 millones y u$s500 millones, por lo que su financiamiento podría convertirse en uno de los grandes inconvenientes en la búsqueda de cumplir los plazos.

En las últimas semanas, el gobierno realizó una reasignación presupuestaria de u$s 142 millones con el objetivo de avanzar con la construcción de la base; sin embargo, este dinero abarca solamente el 30% del dinero requerido para este fin.

La intención de relanzar las obras en territorio fueguino que habían sido paralizadas en 2023 se da luego de la cadena nacional en la que el presidente anunció medidas en contra de las petroleras que operen sin autorización en las Islas Malvinas.