Trasladan a un segundo grupo de presos de la Cárcel de Devoto a Marcos Paz

El traslado de internos de la Cárcel de Devoto a la prisión de máxima seguridad de Marcos Paz continúa este lunes con el movimiento de un segundo grupo de presos, bajo un importante operativo de seguridad.

El procedimiento empezó el domingo con la reubicación de 326 internos hacia el nuevo establecimiento penitenciario. La etapa de esta jornada forma parte del plan para desocupar por completo la cárcel ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto.

El operativo incluye camionetas y otros vehículos que transportan a los detenidos, acompañados por efectivos de las fuerzas federales. También participan agentes en motocicleta, que abren paso al convoy y colaboran con el ordenamiento del tránsito.

En las inmediaciones del penal se dispusieron cortes de circulación y vallados para facilitar la salida de los móviles.

El despliegue cuenta con personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otros.

El Servicio Penitenciario Federal puso en marcha este domingo 11 de octubre el operativo de traslado progresivo de las personas privadas de la libertad alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. https://t.co/1cSuS3ucKh — SPFArgentina (@SPFArgentina) October 12, 2026

La cantidad de internos que integran esta segunda tanda depende de la organización del procedimiento y de las condiciones de seguridad previstas para cada recorrido. Durante la mañana, se manejaba la posibilidad de trasladar entre 150 y 300 presos.

Cómo es el operativo para trasladar a los presos de Devoto





Para coordinar el procedimiento se creó un Comando Unificado, encargado de organizar los movimientos y articular el trabajo de las fuerzas que participan.

El traslado se realiza de manera gradual, con medidas específicas para reducir los riesgos durante el recorrido entre la Ciudad de Buenos Aires y Marcos Paz.

Cada interno es evaluado según su perfil criminológico, los delitos por los que está detenido y su nivel de peligrosidad. Además, se realiza un triaje médico para detectar necesidades de salud y prevenir complicaciones durante el viaje.

Como parte del control, los presos llevan pulseras con códigos QR que permiten registrar sus movimientos desde la salida de Devoto hasta el ingreso al nuevo complejo.

Video: así trasladan al segundo grupo de presos desde Villa Devoto a Marcos Paz





Los vehículos también cuentan con sistemas de seguimiento para monitorear el recorrido y facilitar la respuesta ante posibles incidentes.

La preparación incluye controles sobre las pertenencias de los detenidos, protocolos para emergencias y mecanismos de comunicación entre los equipos de seguridad.

También se organizaron medidas para informar a familiares y allegados sobre el funcionamiento del nuevo establecimiento y las visitas.

Cómo es la nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz





El complejo penitenciario fue construido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un predio de unas 80 hectáreas y luego entregado a la Nación para su funcionamiento.

La infraestructura tiene cuatro unidades de alojamiento y capacidad para recibir a alrededor de 2.200 internos.

Así es la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en Marcos Paz (Imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

El establecimiento dispone de sectores destinados a la atención médica, la educación y las visitas, además de un sistema de seguridad con doble anillo perimetral. Su puesta en marcha busca ampliar las plazas disponibles para el sistema penitenciario federal y avanzar con el cierre definitivo de Devoto.

Las obras comenzaron en 2018, pero quedaron paralizadas en 2020. Los trabajos se reactivaron en diciembre de 2024, durante la gestión de Jorge Macri, para completar una construcción que permaneció inconclusa durante varios años.

La entrega formal se realizó mediante un acta de recepción provisoria firmada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño.

Qué pasará con los presos que todavía están en Devoto





El traslado se completará en distintas etapas, de acuerdo con el cronograma y las condiciones necesarias para garantizar la seguridad.

En la cárcel de Villa Devoto hay alrededor de 1.500 internos, por lo que el operativo continuará hasta completar el movimiento de la población alojada ahí.

Una vez finalizada esa tarea, el plan contempla llevar a Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y que están a disposición del Poder Judicial de la Nación.

La medida apunta a liberar espacio en esos lugares de detención transitoria, que no fueron diseñados para alojar durante períodos prolongados a personas privadas de la libertad.

Las medidas previstas para garantizar el traslado





El Gobierno organizó una serie de acciones para preparar tanto el desplazamiento de los internos como el funcionamiento del nuevo establecimiento. Entre las principales medidas se encuentran:

Identificación y seguimiento: pulseras con códigos QR para registrar los movimientos de cada detenido y dispositivos GPS en los vehículos.

Atención médica: evaluación previa de los internos, clasificación de necesidades sanitarias y preparación de un espacio para atender emergencias.

Control de pertenencias: preparación de bolsones, precintos numerados y registros individuales para identificar los objetos trasladados.

Organización de las visitas: información para familiares y allegados sobre el cronograma, los trámites y el funcionamiento del nuevo complejo.

Comunicación y coordinación: equipos de radio para el personal, teléfonos públicos en la cárcel de destino y articulación con organismos judiciales.

Puesta a punto del establecimiento: pruebas de las instalaciones, los servicios y los sistemas necesarios para recibir a los detenidos.

Estas acciones forman parte de la planificación del operativo, que busca garantizar la identificación de los internos, mantener la coordinación entre las fuerzas y reducir los riesgos durante cada etapa del traslado

Cabe recordar que el operativo responde a un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración porteña para desocupar el penal de Villa Devoto, cuya presencia en una zona residencial generó reclamos vecinales durante años.

Al anunciar el inicio del procedimiento, el jefe de Gobierno destacó la coordinación entre las autoridades nacionales y porteñas.

"Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia", expresó.