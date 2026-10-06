Ciudad traspasa a Nación la cárcel de Marcos Paz para albergar a los presos de Devoto

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó la construcción del nuevo establecimiento en la provincia de Buenos Aires y formalizó la entrega del complejo penitenciario a la Nación.

A través de la Resolución 1018/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación de un comando operativo para coordinar el traslado de los reclusos desde la cárcel de Villa Devoto hacia Marcos Paz.

Este paso busca cumplir con un compromiso asumido por Jorge Macri para dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos del barrio porteño. En ese marco, este jueves la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, firmarán el convenio oficial de entrega de las instalaciones.

Capacidad del nuevo penal y urbanización de Devoto

El Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz fue definido por las autoridades como el predio más moderno de la Argentina y dispondrá de 2.200 plazas en total. Alrededor de 1.500 reclusos corresponden a quienes actualmente están alojados en el penal porteño, mientras que los 700 cupos restantes permitirán descomprimir comisarías y alcaldías.

Una vez que se complete el desalojo definitivo del predio en el barrio porteño, la superficie liberada será destinada a un plan de desarrollo urbano. La iniciativa contempla la creación de espacios verdes y la delimitación de una zona dedicada a la memoria por los sucesos del Pabellón N° 7.

Operativo de traslado y Comando Unificado Federal

La planificación y ejecución de la mudanza estará a cargo de un Comando Unificado Federal integrado por las fuerzas de seguridad federales, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El operativo contemplará el despliegue de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El traslado de los internos se concretará de forma gradual y progresiva para garantizar el control y las condiciones de seguridad en cada etapa de la logística. El objetivo central del procedimiento es proteger tanto al personal abocado a las tareas como a la población civil durante el recorrido vial entre ambos distritos.