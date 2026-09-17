Traspaso de la justicia de menores: Senado aprobó el acuerdo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires tomaría el control de la justicia de menores. Tras los convenios sellados con Nación en julio, el Senado aprobó hoy el traspaso de las áreas criminal y correccional con 44 votos contra 21. El rechazo fue del bloque peronista y bancas de Santiago del Estero.

Ahora será el turno de tratar el asunto en la Cámara de Diputados. El trayecto sigue por la Legislatura porteña. Luego, faltará la subscripción el acuerdo específico de transferencia de recursos. La entrada en vigencia se sella a los 120 días corridos desde ese momento.

La media sanción en el Congreso Nacional fue enseguida celebrada por la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich: "Hace 30 años que estamos intentando que la Ciudad ejerza plenamente las competencias jurisdiccionales que le reconoce la Constitución", sostuvo y remarcó que la transferencia "no es una decisión contra alguien ni una jugada de un espacio político, sino el cumplimiento de un mandato constitucional".

Con este paso parlamentario, se aprobó que la Ciudad asuma la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.

El acuerdo que firmaron hace dos meses el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento.

En tanto, para los menores de 14 años contempla intervenciones judiciales de protección.

Bullrich: "CABA hace muchos años que se hace cargo de los menores"

"Esto lo único que hace es venir a completar un traspaso de la justicia para igualar a CABA con el resto de las provincias de nuestra Nación", afirmó Bullrich, y cuestionó que la Nación continúe sosteniendo con recursos de todo el país una estructura de justicia que atiende exclusivamente casos ordinarios de la Ciudad.

En ese sentido, Bullrich destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido institucionalmente a CABA y su capacidad jurisdiccional, particularmente a partir del fallo "Levinas", que reconoció el rol del Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia superior en causas de la Ciudad.

Bullrich celebró aprobación del traspaso de la justicia de menores a CABA.

Bullrich también subrayó la experiencia de la Justicia de CABA en materia de celeridad procesal y puso como ejemplo la aplicación del régimen de flagrancia. "Hay casos que se resuelven en días y meses lo que llevaría años", señaló, al defender la necesidad de que la Ciudad pueda asumir plenamente las competencias que constitucionalmente le corresponden.

Respecto de la justicia penal juvenil, Bullrich remarcó que no se trata de una competencia completamente nueva para la Ciudad. "CABA hace muchos años que se hace cargo de los menores. Nunca los institutos de menores fueron nacionales", explicó. Por eso, sostuvo que la transferencia de estas competencias responde a una lógica de continuidad y permite avanzar sobre delitos no federales cometidos por adolescentes.