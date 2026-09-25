Tres petroleras aumentaron los precios de sus combustibles hasta el 5%

En medio de una nueva escalada en el precio internacional del petróleo, en la Argentina se confirmó ayer que las empresas Shell, Axion y Puma aumentaron sus valores en los surtidores entre el 2% y el 5%, según confirmaron fuentes de la industria.

Mientras tanto, la empresa YPF, que concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, todavía no modificó sus valores al público.

Por lo pronto, el presidente de la compañía de mayoría estatal, Horacio Marín, advirtió ayer que, si el barril de petróleo se mantiene sostenido en torno a los 100 dólares, el precio de la nafta deberá subir.

Los aumentos que aplicaron las tres petroleras privadas no son uniformes; de hecho, los porcentajes varían según el tipo de combustible y la empresa.

Fuentes de la industria confirmaron los incrementos, pero encuadraron los movimientos dentro del mecanismo de amortiguación de precios -conocido como buffer- que las compañías del sector sostienen de forma voluntaria para evitar traslados abruptos de la volatilidad internacional al consumidor final.

El barril de petróleo cotizó en las últimas semanas por sobre los 100 dólares, mientras que los precios internos en los surtidores reflejan un valor de referencia de entre 80 y 85 dólares, una brecha que presiona al sector a ajustar.

Marín reconoció estar al tanto de los movimientos de Shell y Axion, pero los relativizó: "Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande", sostuvo, en declaraciones a Infobae.

El ejecutivo explicó que el esquema consiste en absorber parte del impacto de las fluctuaciones del precio del barril sin trasladarlas de forma inmediata al surtidor.

"Cuando el precio estaba muy alto, teníamos que aumentar mucho; pero si al otro día bajaba, teníamos que bajar. En vez de hacer esos vaivenes, lo evitamos. Y eso lo mantenemos", afirmó.

El barril de petróleo cotizó en las últimas semanas por sobre los 100 dólares.

La lógica detrás de la postura de YPF es compleja. Si las otras petroleras suben y la empresa de mayoría estatal no acompaña, YPF capta más demanda -los consumidores migran hacia sus surtidores-, pero a su vez vende más volumen a un precio más bajo que el mercado, lo que deteriora su ecuación económica.

Ese equilibrio entre cuota de mercado y rentabilidad es uno de los factores que la compañía deberá resolver en las próximas horas o días.

Marín fue cauteloso sobre el rumbo del crudo. Señaló que los inventarios globales se encuentran en mínimos históricos, uno de los factores que presionan al alza, y que el mercado sigue siendo muy sensible a las tensiones geopolíticas.



