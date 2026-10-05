Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, bajó el riesgo país en Argentina y rebotaron las acciones locales

El resultado electoral registrado en Brasil tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial generó una reacción positiva en los mercados financieros, provocando un descenso del riesgo país de la Argentina y un rebote generalizado en las acciones argentinas que cotizan en la plaza local y en el exterior.

El indicador elaborado por JP Morgan registró una fuerte contracción para ubicarse en los 614 puntos básicos.

Fuerte impulso en el sector financiero y energético

La tendencia alcista se vio encabezada principalmente por los papeles de las empresas del sector financiero y energético.

Las firmas de mayor volumen del mercado bursátil porteño capitanean el rebote, impulsadas por un clima de mayor optimismo inversor ante el cambio de escenario político y parlamentario en el principal socio comercial del Mercosur.

El impulso de los bonos soberanos y la deuda en dólares consolidó la mejora del perfil de riesgo, lo que otorga mayor estabilidad a los activos financieros locales en el corto plazo.

Estabilidad en el mercado cambiario

En el plano de las cotizaciones de divisas, se mantuvo la estabilidad observada en las últimas jornadas. El dólar oficial mayorista cotizó a $1520, mostrando un comportamiento calmo en el inicio de la semana bursátil, mientras que el tipo de cambio minorista cotizó en torno a los $1540 en las pantallas del Banco Nación.

La apreciación de las monedas de la región y la respuesta favorable de la bolsa brasileña reforzaron la dinámica favorable para el mercado cambiario argentino, en un contexto financiero donde se profundiza la mirada sobre el impacto que la economía del vecino país tendrá sobre el comercio bilateral.