Trump presiona a Milei para apurar la ratificación del acuerdo bilateral de comercio en el Congreso

El gobierno de Donald Trump solicitó formalmente a la administración de Javier Milei que el Congreso de la Nación Argentina apruebe cuanto antes el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI).

El requerimiento fue planteado para lograr la entrada en vigencia del entendimiento bilateral firmado a principios de año.

Un reclamo formal tras reuniones de alto nivel en Buenos Aires

El pedido oficial fue transmitido durante un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires entre el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

Tras el encuentro, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) emitió un comunicado ratificando la exigencia. Desde el organismo norteamericano señalaron: "Esperamos implementar plenamente el convenio y desbloquear beneficios económicos para ambos países".

Impulso al programa de reformas y consolidación del intercambio

Asimismo, Jeff Goettman destacó la transformación fiscal y el proceso de desregulación que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Para el gobierno estadounidense, la ratificación parlamentaria resulta una condición indispensable para afianzar la agenda económica compartida.

El Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), rubricado el 5 de febrero, contempla la reducción de barreras arancelarias y el fomento de inversiones. El proyecto deberá ser debatido próximamente en las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación.