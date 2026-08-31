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Lunes, 31 de agosto de 2026

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DECLARACIONES

Trump sugirió que podría revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas

El presidente estadounidense lo deslizó en una conferencia en la Casa Blanca. "Siempre reviso todas las posiciones", aseguró.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que podría revisar la postura de Estados Unidos con relación a la soberanía británica sobre las islas Malvinas.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió el mandatario estadounidense al ser preguntado al respecto durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

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