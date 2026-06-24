Tuberculosis en Argentina: alerta por el aumento de casos en 2026

El Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas sanitarias al confirmar un incremento en los contagios de tuberculosis en Argentina.

Según el último reporte oficial, se notificaron 6.482 casos en el país hasta la semana epidemiológica 22 de 2026, lo que representa 133 infecciones más que en el mismo período del año anterior, impulsado por un avance desigual en distintas regiones del territorio.

Las provincias y regiones con mayor impacto del brote

Los datos de la Agencia Noticias Argentinas revelan que la región Centro aportó el mayor número absoluto con 264 casos adicionales.

Sin embargo, el brote de tuberculosis muestra picos porcentuales muy preocupantes en provincias específicas del interior.

Misiones lidera la suba con un incremento del 44,9%, seguida de cerca por Mendoza con un 42,6% y Entre Ríos con el 38,8%. En la vereda opuesta, la región Sur registró un descenso del 22,3% en sus planillas oficiales.

El arrastre del año anterior y las zonas endémicas

Este escenario se suma a la tendencia consolidada durante el período previo, ya que en 2025 se notificaron 17.283 casos totales en el país.

El mapa epidemiológico histórico demuestra que la densidad poblacional juega un rol clave, concentrando el 66,1% de los afectados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA).

No obstante, si se analiza la tasa por cada 100.000 habitantes, la provincia de Salta se ubicó a la vanguardia de la vulnerabilidad con un índice de 63,8, escoltada por el territorio porteño y Jujuy.

Estrategias oficiales para frenar la enfermedad en el país

Frente a esta coyuntura, las autoridades sanitarias enfocan sus esfuerzos en la distribución de insumos críticos para la detección temprana.

Desde diciembre pasado se repartieron 40.500 cartuchos para el diagnóstico molecular rápido de la patología y más de 2.800 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD).

El foco principal del Gobierno se mantiene en el seguimiento de la tuberculosis farmacorresistente, una variante compleja que requiere medicamentos de segunda línea.

Actualmente se encuentran bajo tratamiento nominalizado 546 pacientes bajo esta condición, centralizados en su mayoría en el AMBA.