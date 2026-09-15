UBA reclama por la Ley de Financiamiento: clases públicas y atención gratuita en Plaza de Mayo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este martes una jornada masiva de clases públicas en Plaza de Mayo para reclamar al Gobierno de Javier Milei por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y el acatamiento de los fallos judiciales dictados a favor de la recomposición presupuestaria.

La medida se extenderá desde las primeras horas de la mañana hasta la medianoche y cuenta con la participación activa de los 13 decanos de las distintas unidades académicas, quienes dictan clases magistrales al aire libre.

La UBA convocó a Plaza de Mayo para reclamar por la Ley de financiamiento universitario.

En paralelo, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a concentrarse a partir de las 11 en la plaza central, sumándose a la jornada nacional de lucha de las casas de altos estudios.

Servicios gratuitos a la comunidad y muestras científicas





Además de las actividades educativas, la protesta incluye la prestación de servicios gratuitos organizados por estudiantes, docentes e investigadores para visibilizar el impacto directo del presupuesto universitario en la sociedad:

Atención en salud: Prestaciones en odontología, óptica, veterinaria y medicina clínica.

Asistencia profesional: Asesoramiento jurídico, contable y orientación psicológica.

Desarrollo científico: Espacios de exhibición de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, entre los que se destaca la presentación de un auto de carreras diseñado y construido íntegramente en la universidad.

Antecedentes judiciales del conflicto presupuestario

El reclamo central de las autoridades y gremios de la UBA radica en el cumplimiento de la Ley 27.795.

El conflicto escaló a partir del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la ejecución de la norma a la fijación de fuentes específicas de financiamiento, lo que derivó en presentaciones judiciales por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas casas de estudio.

El derrotero judicial cuenta con dos antecedentes clave:

Fallo de la Corte Suprema: En junio, el máximo tribunal dejó firme una medida cautelar sobre los artículos 5° y 6° de la normativa, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, así como a la recomposición de becas estudiantiles.

Orden judicial del 1° de septiembre: El juez federal Cormick ordenó al Ejecutivo la ejecución "de forma inmediata" de las partidas de los artículos 4°, 5°, 6° y 7° (gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación), remarcando que el impacto fiscal total equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

Advertencia por una quinta Marcha Federal





Frente a la falta de respuestas oficiales, las representaciones gremiales y estudiantiles advirtieron que, en caso de no concretarse la transferencia de fondos antes de la primera semana de octubre, convocarán a la quinta Marcha Federal Universitaria a nivel nacional.



