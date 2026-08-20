Un bloque aliado al Gobierno se dividió en Diputados y complica el esquema de alianzas del oficialismo

La ruptura de un bloque habitualmente aliado al Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados complica el esquema de alianzas del oficialismo en momentos en el que aspira a sancionar proyectos que considera claves para la gestión económica y la reforma política que incluye la eliminación de las PASO. Es que en las últimas horas se confirmó que la bancada de Innovación Federal dejará de existir y se reconvertirá en un nuevo espacio que responderá directamente a los gobernadores de Misiones y Salta, Hugo Passalacqua, y Gustavo Sáenz, respectivamente.

La decisión responde a la interna desatada en Misiones entre Passalacqua y su antiguo jefe político, Carlos Rovira. El nuevo bloque, que todavía no tiene nombre definido, juntará a los cuatro representantes de la provincia del noreste con los tres legisladores salteños.

La nota formal para la conformación de la nueva bancada será enviada a las autoridades de la Cámara antes del inicio de la sesión convocada para el miércoles por los libertarios aunque ya trascendió que el espacio dejará de estar presidido por Alberto Arrúa y pasará a ser encabezado por el ex gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad.

Los otros integrantes serán los también misioneros Yamila Ruiz y Daniel Vancsik - quienes rompieron con el liderazgo de Rovira -, y los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, será uno de los conductores del nuevo espacio.

Si bien fuentes del sector aclararon que las negociaciones no están cerradas, serán excluidos el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios y con buena sintonía con el Gobierno nacional.

Innovación Federal acompañó habitualmente a La Libertad Avanza en las votaciones de Diputados por lo que el nuevo bloque se propone moverse con mayor autonomía, negociando cada proyecto que envía el Poder Ejecutivo.

Asimismo, este movimiento en la Cámara baja es un reflejo de lo que acaba de suceder en el Senado. Allí Sonia Rojas Decut anunció la conformación del monobloque Movimiento por Misiones bajo el ala de Passalacqua y luego se sumó su coterráneo Carlos Arce, abandonando el bloque de Encuentro Misionero que respondía a Rovira.