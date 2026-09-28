Un diputado pidió al Gobierno que explique los 30 mil "terroristas" deportados que mencionó Milei en una entrevista

Un diputado de la Coalición Cívica pidió al Gobierno dar explicaciones sobre la frase de Javier Milei en una entrevista en la que habla de 30 mil "terroristas" deportados del país.

El legislador Maximiliano Ferraro presentó un pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275) y un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones.

En una entrevista con LN+, el presidente habla de "los 10.000 terroristas que echamos el año pasado", y reafirmó: "¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000".

Milei agregó que se trataría de personas que se "infiltran de otros países" y que vienen a "dinamitar el modelo argentino".

La presentación de Ferraro

Ante estas declaraciones, Ferraro planteó que "el Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026".

El mensaje de Maximiliano Ferraro.

Al respecto, el diputado opositor sostuvo que "una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales de terrorismo (art. 29, Ley 25.871), cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Y en cada caso, si esa calificación se hizo dentro de ese registro o de esa normativa, y qué información concreta la sustenta".

También comunicó que solicitaron que "se informen si existen registros de extranjeros que ingresaron al país para ´dinamitar el modelo argentino´, como sostuvo el Presidente, y qué denuncias se radicaron".