Un ejército policial rodea a alumnos universitarios en la puerta de la casa de Adorni

En el marco del plan de lucha nacional por el financiamiento educativo, la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) y el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) realizan esta tarde una clase magistral frente al domicilio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la intersección de Miró y Bonifacio, barrio de Caballito.

Bajo la consigna "La universidad frente a la lógica de mercado: la discusión que subyace frente al ataque del gobierno", la comunidad académica saca las aulas a la calle para denunciar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el impacto del ajuste en los salarios y el funcionamiento de las facultades.

Desde FEDUBA señalaron que la ofensiva oficial excede lo presupuestario: "Es un ataque ideológico que pretende subordinar la producción de conocimiento a la lógica del mercado. Sacar la universidad a la calle es la forma de construir legitimidad social y fortalecer la organización del sector".

Por su parte, Isabel González Puente, Presidenta del CEFyL, destacó la urgencia de la medida:

"Mientras las universidades se caen a pedazos por la falta de presupuesto y los trabajadores cobran salarios de pobreza, el Jefe de Gabinete se la pasa comprando propiedades en lugar de implementar el financiamiento universitario que ya se aprobó dos veces en el Congreso. Por su no implementación, nuestras universidades están en riesgo de seguir vaciándose lentamente".

La dirigente estudiantil enfatizó la necesidad de dialogar con la comunidad:

"Queremos contarle a los vecinos y ojalá que también al Jefe de Gabinete lo que estudiamos en nuestra facultad y por qué es importante que sigan funcionando. Queremos estudiar y recibirnos, pero sin presupuesto eso es imposible. Estamos dando clase frente a su casa a ver si de esa manera escuchan un reclamo que la sociedad argentina acompaña profundamente".

La actividad cuenta con la participación de docentes, investigadores y referentes académicos, quienes sostienen que la defensa de la universidad pública es una "causa colectiva" que requiere presencia constante en el espacio público ante la falta de respuestas gubernamentales.