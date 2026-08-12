Un estudio reveló que solo el 14% de los argentinos apoya el modelo económico de Milei y casi la mitad espera estar peor dentro de un año

Un estudio reveló que solo un 14% de los argentinos continúa apoyando la política económica del Gobierno nacional y casi la mitad de los pide cambiar el modelo.

Los datos surgen de una encuesta de opinión pública de Hugo Haime y Asociados, en el que se reflejó un fuerte descontento con la situación monetaria y bajas expectativas para el próximo año.

En primer lugar, el 42% de la gente se encuentra "triste y desanimada" , mientras que la opción de que la población está "contenta y con esperanza" solo abarcó el 20%.

A su vez, un 35% indicaron que los bajos salarios son el "problema más importante del país" y un 48% consideró que este factor es lo que "más afecta en la vida cotidiana".

Por su parte, un 45% espera estar peor el próximo año y un 14% igual de mal, lo que muestra una preponderancia de la desesperanza, frente a un 33% que se ilusiona con estar mejor.

Además, un 53% dijo que dejó de comprar las cosas que necesita, un 31% se está endeudando con tarjeta y un 29% pidió plata prestada. Mientras tanto, apenas un 25% expresó que le alcanza con los ingresos familiares.

De acuerdo a los números reflejados por este estudio de opinión pública, un 63% de los argentinos desaprueba la gestión de Milei, frente a un 35% que lo aprueba.

Y apenas un 14% elige mantener el modelo económico tal como está, frente a un 47% que pide cambiarlo totalmente. A su vez, un 42% nunca estuvo de acuerdo con el ajuste, mientras que un 26% considera que "el esfuerzo vale la pena".