Un funcionario pidió derogar el acuerdo de inversiones con Reino Unido: "Error geopolítico"

La escalada de tensión entre nuestro país y Reino Unido parece no desacelerarse, ya que el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, solicitó la derogación del Tratado de Inversiones entre ambas naciones.

El funcionario utilizó su cuenta de X, para postear que "es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de 'nación más favorecida' y cede jurisdicción".

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Las declaraciones del secretario provincial surgieron tras los anuncios de Javier Milei en cadena nacional días atrás, donde anunció el incremento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas petroleras internacionales que exploren o exploten recursos naturales en la zona del archipiélago sin contar con la autorización de la Argentina.

Dachary exigió la derogación de la Ley 24.184, norma que ratifica el acuerdo firmado en la década de 1990 entre la República Argentina y el Reino Unido.

El funcionario remarcó que resulta contradictorio pretender sancionar a firmas pesqueras o hidrocarburíferas mientras el marco legal del país le otorga a Gran Bretaña beneficios comerciales bajo la cláusula de la nación más favorecida.

El posteo de Andrés Dachary (X).

"Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas", escribió en su cuenta de X.

Y concluyó: "Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de 'nación más favorecida' y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio. Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución".

Apoyo de la gobernación

Cabe recordar que la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego funciona bajo la órbita del Gobierno provincial encabezado por el gobernador Gustavo Melella, uno de los mandatarios provinciales más críticos de las políticas económicas del presidente Javier Milei.

Sin embargo, después de la cadena nacional de Milei por la situación en Malvinas, el gobernador expresó su apoyo al "cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas", y declaró que "acompañamos la construcción de un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía".

Esta posición también fue compartida por medio de la red social X, en donde el gobernador profundizó: "Este cambio de posición es algo que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años. Ahora debemos transformar los anuncios en decisiones, presupuesto, plazos y una política de Estado sostenida, con la voz y la participación de los fueguinos y fueguinas".