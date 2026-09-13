Un sondeo muestra que sólo 3 de cada 10 están satisfechos con la marcha del país y lo que más preocupa: trabajo y salarios

Cerca de cumplir el tercer año de gobierno, el presidente Javier Milei marcó un 35% de aprobación y un 61% de desaprobación. El informe de la Universidad de San Andrés (UdeSA) aporta datos sobre la marcha del país, donde 7 de cada 10 mostraron insatisfacción y las preocupaciones principales son: falta de trabajo y salarios bajos.

"Desde hace cuatro meses que se estabilizaron las evaluaciones que la gente hace con respecto al Gobierno", afirmó Diego Reynoso, a cargo de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la prestigiosa institución privada.

Así diferenció los números de septiembre con las mediciones realizadas "en el período desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, donde perdía un punto por mes". En abril ocurrió la renuncia del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarca el estudio en sus hallazgos principales.

En la perspectiva histórica comparada sobre la marcha del país, el gobierno en general supera al 29% satisfacción que tenía el de Mauricio Macri en similar momento de su gestión. No obstante, en cuanto a la aprobación presidencial, Milei (35%) está en una situación similar al expresidente al mando de la coalición PRO-UCR-CC y otros.

Falta de trabajo, salarios bajos, corrupción y pobreza

Según la encuesta realizada en septiembre, los principales problemas de los consultados son económicos y laborales: Falta de trabajo (39%), Bajos salarios (36%), Corrupción (29%) y Pobreza (29%).

En tanto, las políticas públicas mejores valoradas de Milei son las áreas Exterior (32%), Defensa (32%) y Energía (29%).

"La satisfacción con la política económica viene en descenso y continúa una tendencia pesimista", concluye el informe de la San Andrés al precisar sobre la Situación Económica Retro y Prospectiva, parte la medición donde el 55% considera que la situación del país empeoró respecto al año pasado y un 43% anticipa que empeorará en el futuro.

Una encuesta arrojó que las mayores preocupaciones son falta de trabajo y salarios bajos.

En declaraciones a Splendid AM 990, el investigador Reynoso destacó que a pesar de ese panorama el gobierno de Milei "logró estabilizar los valores de aprobación de la gente".

"Comparado con el anterior período es una buena noticia para la administración central. Ya lleva cuatro meses sin perder respaldo", sostuvo.

Qué pasaría si la elección presidencial fuera hoy

La encuesta evalúa también a otros dirigentes políticos. Todos mantienen un diferencial de imagen negativo. Encabezan en imagen positiva Patricia Bullrich (34%), Javier Milei (33%), Axel Kicillof (29%), Cristina Fernández de Kirchner (29%) y Myriam Bregman (29%).

La secretaria general de la presidencia Karina Milei (-54%) presenta de los diferenciales más negativos.

Sobre el escenario electoral 2027: Si las elecciones presidenciales fueran hoy, la San Andrés relevó un escenario de paridad encabezado por La Libertad Avanza (24%) y el Peronismo (23%), con un elevado nivel de indecisos (20%) y de quienes tienen la intención de votar en blanco (6%) o no quieren revelar su preferencia (6%).

El Peronismo conserva la fidelidad del 66% del voto a Massa, mientras que LLA retiene el 57% de su voto en primera vuelta. El fuerte contraste se da en la fidelización del voto previo: LLA retiene solo el 39% de votantes de Bullrich, quienes se dispersan más, concluye la medición.