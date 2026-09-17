Una comitiva del FMI llegará a la Argentina para la tercera revisión del programa

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará Argentina la próxima semana para la tercera revisión del programa vigente que fue acordado con el Gobierno de Javier Milei.

Los funcionarios del organismo arribarán al país el lunes 21 de septiembre, en la previa de un nuevo vencimiento de un importante vencimiento de deuda.

La comitiva del FMI no será recibida por el ministro de Economía, Luis Caputo, debido a que el titular del Palacio de Hacienda viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Argentina a fines de julio y se reunió con Milei (Foto X @KGeorgieva).

En la revisión se analizará el cumplimento de las metas por parte de la gestión libertaria. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en 10.000 millones de dólares, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró por más de 14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los 4.200 millones respecto de lo pactado.

Asimismo, en lo respectivo al objetivo de acumulación de reservas para 2026, fijado en 8.000 millones de dólares, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, alcanzando los 9.000 millones.

Por otra parte, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo ya que para este año el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI.

Para intentar blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión como la postergación de la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de subsidios al transporte.

Luis Caputo no estará en el país durante la visita de la comisión técnica del FMI (Foto X @KGeorgieva).

En tanto, la visita técnica retomará las pautas marcadas a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien en su paso por Argentina, instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios. Además, alertó sobre la necesidad de despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito, y fortalecer el mercado de capitales en el país.

Nuevo vencimiento de deuda

Argentina deberá afrontar el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por 803 millones de dólares.

Después quedarán un pago por 840 millones de dólares para principios de noviembre y otro de 344 millones para diciembre.