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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CONFLICTO

Una de las empresas que busca extraer petróleo en Malvinas ratificó sus planes pese a las sanciones de Argentina

Se trata de la británica Rockhopper, que posee el 35% del proyecto Sea Lion. Consideraron "ilegítimas y carentes de justificación jurídica" a las medidas impulsados por el Gobierno de Javier Milei.

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La empresa británica Rockhopper, una de las que participa del proyecto Sea Lion en Malvinas, aseguró que mantiene su objetivo de extraer petróleo a partir del primer trimestre de 2028 pese a las sanciones anunciadas por Argentina.

Rockhopper posee el 35% de Sea Lion mientras que la petrolera israelí Navitas tiene el 65% restante. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto al manifestar que las licencias que poseen fueron "legalmente otorgadas" por el gobierno de las islas.

En este marco, la compañía británica recordó que la administración de las Islas y el Reino Unido calificaron de "ilegítimas y carentes de justificación jurídica" a las medidas y sanciones que anunció el Gobierno de Javier Milei.

"Período decisivo"

Tras la presentación del balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, se refirió a un "período decisivo" para la empresa y ratificó que el objetivo es "lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028" en Sea Lion.

Mencionó, en este punto, la "reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y el continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas".

"Navitas, la empresa operadora del proyecto, confirmó que opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas -un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno- y con el pleno y continuo respaldo del Gobierno del Reino Unido", insistió la compañía británica y sentenció que "no se prevé que los acontecimientos recientes tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido su calendario de ejecución".

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