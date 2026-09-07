Una delegación de las Islas Malvinas viajará a Chile para avanzar en una nueva ruta comercial

Una delegación oficial de las Islas Malvinas viajará a Chile a fines de septiembre con el objetivo de avanzar en la creación de una ruta comercial que conecte el archipiélago con Punta Arenas, ciudad y puerto de la zona austral del país vecino.

La visita estará a cargo de una comitiva integrada por autoridades del gobierno isleño y representantes del sector privado. Habrá empresarios relacionados con el transporte marítimo y las actividades logísticas, que participarán de las distintas reuniones previstas durante el viaje.

El recorrido por Chile tendrá su principal actividad durante la Expo Comercial de Punta Arenas, prevista para el 28 y 29 de septiembre. La agenda incluye reuniones con autoridades de Magallanes, representantes de empresas y responsables de los puertos de la región.

La comitiva isleña buscará concretar posibles acuerdos sobre transporte marítimo, turismo y abastecimiento de productos básicos, en un momento de tensión con el Gobierno argentino por la cuestión Malvinas.

A su vez, analizará las condiciones necesarias para establecer un servicio marítimo regular que una Punta Arenas con Puerto Argentino/Stanley.

Chile recibirá una delegación de las Islas Malvinas para impulsar una nueva ruta comercial entre Puerto Argentino/Stanley y Punta Arenas.

La propuesta despierta interés entre distintos sectores de la ciudad chilena, que consideran que un nuevo enlace con el archipiélago podría generar mayor movimiento para la economía local, con la posibilidad de ampliar el flujo de visitantes entre ambos puntos.

El traslado quedaría a cargo de Easter Island Naviera (EIN), una empresa chilena que ya realiza viajes de carga entre el continente y la Isla de Pascua.

El proyecto recibió el impulso de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), un organismo que trabaja en el crecimiento económico de las islas. En Punta Arenas también cuenta con el respaldo del alcalde Claudio Radonich.

La visita se produce en medio de un sensible momento diplomático





La visita de la delegación se producirá en un momento de especial sensibilidad en la relación entre la Argentina y las islas. El Gobierno de Javier Milei anunció medidas contra las empresas que desarrollen actividades en el archipiélago sin la autorización correspondiente de las autoridades argentinas.

Al mismo tiempo, Chile mantiene su posición histórica de respaldo a los "legítimos derechos de soberanía" de la Argentina sobre las islas, tal como lo expresó el Gobierno en un comunicado tras del encuentro entre Milei y su par, José Antonio Kast, la semana pasada.

Durante esa reunión, ambos presidentes repasaron distintos proyectos de interés para los dos países, entre ellos iniciativas de integración energética, cooperación en seguridad, control migratorio y asuntos vinculados con la Antártida. También intercambiaron puntos de vista sobre la situación en el Estrecho de Magallanes.

El encuentro entre Milei y Kast ocurrió pocas horas antes de que el mandatario argentino brindara la cadena nacional en la que expuso los principales lineamientos del Gobierno respecto de la cuestión Malvinas.

La postura de Chile suma un elemento particular al proyecto que impulsa la delegación isleña. Mientras el Gobierno de Kast sostiene el respaldo a los reclamos argentinos sobre la soberanía de las islas, sectores empresariales de Magallanes buscan ampliar los vínculos comerciales con el archipiélago.

Por esto, la iniciativa genera opiniones encontradas dentro de Chile. Desde el sector privado destacan las oportunidades que podría abrir para la economía de la región, mientras que algunos sectores políticos advierten sobre el posible impacto en la relación con la Argentina.

Qué posición mantiene la Argentina





La Cancillería sigue de cerca la iniciativa. La posición argentina sostiene que cualquier avance en la integración comercial con las islas puede contribuir a consolidar la presencia británica en el Atlántico Sur y favorecer la economía del territorio cuya soberanía reclama el país.

Por eso, desde la mirada argentina, el proyecto comercial no queda separado de la disputa de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido y que es reconocida por Naciones Unidas.



