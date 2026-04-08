Una diputada de La Libertad Avanza admitió que su hijo viaja con sus pasajes oficiales del Congreso

La diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza (LLA), María Gabriela Flores, reconoció en las últimas horas que su hijo utilizó en algunas ocasiones pasajes aéreos oficiales del Congreso para trasladarse entre Salta y Buenos Aires.

"Mi hijo usa los viáticos para ir a la facultad", afirmó en una entrevista con un medio salteño, al referirse a una imagen en la que aparece junto a él en un aeropuerto.

La legisladora explicó que su hijo "estudia acá en Buenos Aires" y admitió: "En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso. Esto no es un delito".

Flores junto al presidente Javier Milei y diputados salteños de La Libertad Avanza.

Ante nuevas consultas, Flores reiteró que empleó recursos estatales en ese contexto familiar. "Sí, mi hijo viajó conmigo con pasajes del Congreso porque va y viene de Buenos Aires a Salta", sostuvo.

El argumento de la legisladora

La diputada argumentó que estos pasajes son asignados por la Cámara de Diputados para facilitar la tarea parlamentaria, que requiere traslados frecuentes entre la provincia y la Capital. También señaló que, en determinadas ocasiones, los cedió a otras personas.

"Yo no tengo otro ingreso", expresó en otra declaración que generó polémica. No obstante, insistió en que no existe irregularidad y que los pasajes "se los asignan igual".

Las afirmaciones provocaron cuestionamientos, ya que los pasajes oficiales -aéreos y terrestres- son financiados con fondos públicos y están destinados exclusivamente a la actividad legislativa, no a usos personales o familiares.

En la actualidad, un diputado nacional percibe cerca de $6.000.000 mensuales. Tras descuentos como Ganancias, jubilación y obra social, el ingreso neto ronda los $4.500.000.

A ese monto se suma un adicional aproximado de $600.000 por gastos de representación, que varía según cada legislador. También cuentan con beneficios como pasajes oficiales, viáticos por comisiones, cobertura médica, asesores pagos por la Cámara, seguro de vida y otros recursos vinculados a la función.