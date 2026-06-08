Una multinacional agroexportadora invertirá US$400 millones en una planta en Bahía Blanca

La empresa multinacional agroindustrial Louis Dreyfus Company (LDC) anunció de manera oficial una inversión de US$400 millones para construir una planta de molienda de soja y girasol en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

El megaproyecto, comunicado por el director ejecutivo de la firma, Michael Gelchie, al ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a expandir de forma sustancial la capacidad de procesamiento de oleaginosas con valor agregado dentro del territorio nacional.

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Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company.

Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en... pic.twitter.com/GJ8utAYT5K — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026

Las nuevas instalaciones se integrarán a la estructura logística que la firma posee en el predio portuario de Bahía Blanca, sumando una capacidad de molienda multisemilla diseñada para procesar unas 4.000 toneladas diarias de granos.

Para las autoridades nacionales, la confirmación de este desembolso privado valida el sendero de previsibilidad financiera que se intenta proyectar hacia los mercados internacionales.

Apuesta industrial y respaldo a las metas macroeconómicas

El anuncio de la compañía exportadora cobró una fuerte trascendencia institucional y fue ratificado por el propio presidente Javier Milei, quien vinculó la radicación del capital a los resultados de las recientes misiones oficiales realizadas en el exterior.

La inyección de fondos de LDC, calculada como una de las apuestas productivas más significativas de la última década dentro del complejo agroindustrial, surgió tras las mesas de diálogo abiertas durante el evento Argentina Week en Nueva York.

En la misiva enviada al palacio de Hacienda, las autoridades de la cerealera manifestaron que la decisión estratégica de radicar el proyecto en la República Argentina responde al "reconocimiento del importante progreso macroeconómico alcanzado por el gobierno nacional en los últimos meses".

Los directivos estiman que la futura planta industrial se consolidará como uno de los complejos de molienda de semillas de girasol más grandes de todo el mundo.

Impacto en el empleo local y el flujo de divisas

Desde el punto de vista operativo, el plan estratégico contempla que el incremento en el procesamiento de subproductos genere un impacto directo sobre la balanza comercial de 2026.

La puesta en marcha de las obras de infraestructura dinamizará el mercado de la construcción en la región y, una vez operativa, la terminal portuaria generará puestos de trabajo estables enfocados en la cadena agroexportadora de cereales y derivados oleaginosos.

Asimismo, la mayor capacidad de molienda de contraestación en el sur de la provincia de Buenos Aires permitirá robustecer el volumen total de exportaciones industriales del país.

Desde los equipos técnicos del oficialismo señalaron que este dinamismo fabril contribuirá a la modernización de la infraestructura del nodo portuario y funcionará como una fuente de generación de divisas líquidas que fortalecerá las reservas del Banco Central.