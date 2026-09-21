Una por una, las respuestas de Adorni sobre su patrimonio ante la Justicia

El ex jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, presentó este lunes el escrito judicial donde justificó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita la evolución de su patrimonio y el nivel de vida exhibido desde su llegada a la función pública hasta su renuncia el pasado 27 de junio.

En un escrito judicial, la defensa respondió a las 20 inconsistencias señaladas por la Fiscalía. Según esa presentación, el origen de los fondos de Adorni se respalda en ahorros millonarios en criptomonedas mantenidos en efectivo fuera del sistema, préstamos privados e ingresos salariales de la familia.

"Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran', privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo", justificó el documento presentado por el abogado Matías Ledesma ante.

De esta manera, en el documento, compuesto por 78 carillas, la defensa del exfuncionario argumentó que esa evolución de bienes: "Encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará".

Criptomonedas y ahorro informal





Respecto al origen de las divisas no declaradas, la presentación remarcó que la conducta responde a "el contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años: la costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA, no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina".

A través de las ganancias obtenidas en criptoactivos, el exfuncionario argumentó haber financiado viajes a Aruba y al hotel Llao Llao en Bariloche, entre otros desembolsos.

Uso de tarjetas de empleados y compras personales





Frente a los requerimientos de la Fiscalía por transacciones registradas a través de terceros, la defensa detalló que los pagos efectuados con la tarjeta de crédito de su entonces secretaria, Gisela Kocsis -como la adquisición de un lavarropas-, respondieron a tareas de asistencia personal y laboral, siendo reintegrados en efectivo.

De igual manera se justificó una operación efectuada con el plástico de su empleada Laura Schiuma. En tanto, la compra de colchones y ropa blanca por 8 millones de pesos fue organizada por Kocsis y abonada en efectivo en el local por su esposa.

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió ante la Justicia argentina las inconsistencias en el origen de su patrimonio.

En cuanto a las consolas y proyectores de videojuegos adquiridos desde su cuenta de Mercado Libre con la tarjeta de su amigo Luis Aluju, el exjefe de Ministros afirmó que los productos estaban destinados a este último.

Justificación de inmuebles, obras y préstamos intrafamiliares





En relación con los activos inmobiliarios cuestionados durante la investigación patrimonial:

Departamento en Caballito (Miró 550): Se indicó que los USD 30.000 abonados en efectivo al momento de la escritura provinieron de los ahorros en dólares derivados de las criptomonedas , mientras que el remanente se saldó mediante un mutuo. Las refacciones fueron valuadas según una estimación del anterior propietario entre USD 30.000 y USD 40.000 , registrándose una obligación de pago pendiente de USD 62.500. Los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko se abonaron en efectivo y se facturaron a nombre de Angeletti por haber tramitado la operación.

Lote 380 en Country Indio Cuá: Se precisó que el valor total fue de USD 120.000, de los cuales USD 100.000 provinieron de un mutuo con garantía hipotecaria sobre un inmueble de la calle Asamblea y USD 20.000 en efectivo aportados por su cónyuge. La falta de inclusión inicial en las declaraciones juradas fue rectificada el 10 de junio de 2026 para asignar el 50% del activo y de la deuda a cada cónyuge. La tasa de ingreso de USD 5.000 se cubrió con ahorros.

Refacción de la vivienda: La defensa cuestionó el presupuesto de USD 245.000 declarado por el contratista Matías Tabar señalando inconsistencias contables, errores aritméticos y falta de planos. Sostuvo que las erogaciones identificadas ascendieron a USD 175.000, cifra coincidente con un informe técnico de parte que estimó el valor de mercado de la obra en USD 174.954,58.

Préstamos familiares: Sobre las deudas con Silvia Pais (madre del exfuncionario) y Norma Zuccolo, se argumentó que se trató de préstamos privados cuya validez no exige escritura pública ni pacto de intereses, remarcando que figuraban asentados en las declaraciones impositivas.

Vehículos: en relación a la adquisición del Jeep Compass por $21,5 millones, la representación legal desmintió un pago de $18,3 millones en efectivo y aclaró que la operación se concretó mediante la permuta de una unidad Renault Captur comprada en 2021, dos transferencias bancarias de $1 millón y un saldo en seis cuotas con tarjeta de crédito.

Finalmente, el escrito concluyó que "no se verifica, en ningún semestre del período examinado, un nivel de consumo o inversión que exceda los recursos lícitos disponibles del matrimonio".

La brecha entre ingresos y gastos de Adorni





Como bien se informó, el fiscal Pollicita determinó que en el período apuntado Adorni "percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge".

Sin embargo, esos recursos que suman más de $229.000.000, el grupo familiar afrontó gastos por 272.820.832,20 pesos. Como resultado, la diferencia sin explicar es de 43.068.549 pesos.

Sobre esa diferencia, Adorni respondió: "de $43.068.549 que arroja el cotejo de flujos en pesos representa el 15,8% de los egresos totales reconstruidos ($272.820.832,20) y el 18,7% de los ingresos lícitos computados ($229.752.283,20)".

Para la defensa, se trata de una "brecha residual" y no de una "desproporción manifiesta", por lo que se diferencia de lo que "el dictamen postula respecto de la magnitud del ´salto patrimonial´".