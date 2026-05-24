Una universidad aclaró que no diseñó el mapa de la Argentina que Milei compartió en X

El IAE Business School de la Universidad Austral desmintió haber elaborado un polémico mapa de la Argentina que el presidente Javier Milei replicó en sus redes sociales. El posteo de la polémica.

La imagen, que presentaba severas desproporciones y omitía el territorio de las Islas Malvinas y de la provincia de Tucumán, había sido publicada originalmente por Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con el objetivo de analizar el crecimiento económico provincial y criticar la gestión de la provincia de Buenos Aires.

Ante la repercusión del hecho, la institución académica emitió un comunicado formal para despegarse del gráfico.

"El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE - Informe Económico Mensual marzo 2026' no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes", aclaró la entidad educativa, invalidando el origen de los datos visualizados.

El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente %u2018IAE - Informe Económico Mensual marzo 2026' no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes. — IAE Business School (@IAE_Austral) May 24, 2026

Críticas y repercusiones políticas

La publicación del asesor oficialista buscaba destacar el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionar la política económica bonaerense.

Sin embargo, los groseros errores geográficos convirtieron al posteo en tendencia dentro de la plataforma X, donde cosechó numerosas críticas por dejar fuera del mapa a la provincia gobernada por el aliado oficialista Osvaldo Jaldo.

A pesar de los cuestionamientos de los usuarios, ni el mandatario ni su asesor eliminaron las publicaciones de sus perfiles. En su lugar, otros dirigentes del espacio defendieron la narrativa oficial incorporando argumentos políticos.

El exdiputado Fernando Iglesias, actual embajador ante la Unión Europea y Bélgica, justificó la polémica silueta al afirmar en sus redes: "Los peronistas se quejan de que desapareció Tucumán del mapa. Así es. Había una vez una provincia que era líder del Norte (...) Después llegó el peronismo y la gobernaron los Alperovich y los Manzur, y se quedó fuera del mapa. Tienen razón".