Unos 3,5 millones de personas llevan más de un año en mora

En el sistema financiero, aquellos deudores que llevan más de un año sin pagar son considerados como morosos "irrecuperables" o en situación 5. De acuerdo a los últimos relevamientos privados, en la Argentina ya son unos 3,5 millones las personas que se encuentran en esa situación, cifra que creció por encima del 60% en el último año.

Según esta información -que incluye préstamos tomados en bancos, Fintech, tarjetas de consumo y fideicomisos financieros-, de los 20,6 millones de personas que tienen algún tipo de deuda, 5,6 millones se encuentran en situación irregular (en la jerga financiera, catalogados desde la situación 3 en adelante o con un atraso de más de 90 días). Dentro de ese grupo, en junio, más de 3,5 millones de personas quedaron clasificadas en situación 5, mientras que hace un año esa cifra era de 2,1 millones.

El número representa un salto de 63,5% o de 1,3 millones de personas más que un año atrás. Así lo estimó la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia en base a los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) del Banco Central (BCRA). Así, los deudores clasificados como irrecuperables pasaron de representar el 11% del total de personas con alguna deuda al 17% en doce meses.

En la consultora Analytica calcularon que las personas en situación irrecuperable pasaron de casi 2 millones a 3,8 millones en un año. En declaraciones al portal de TN, el director de la consultora, Claudio Craparulo, señaló que "observamos que, respecto a un año atrás, en junio de este año la situación que más creció, medida en cantidad de personas, es la de deudores irrecuperables". Hay varios factores que ayudan a entender esta dinámica, pero el más relevante es sin dudas la pérdida de poder adquisitivo de las familias, sobre todo porque son deudas en promedio de 400.000 pesos.

La clasificación del BCRA divide a los deudores en categorías de acuerdo con el nivel de atraso. La situación 1 corresponde a quienes mantienen un cumplimiento normal, que no supera los 31 días, y la 2, a quienes presentan un riesgo bajo, de hasta 90 días. A partir de la situación 3 -atrasos entre 90 y hasta 180 días- ya empieza a considerarse irregular para el sistema financiero. La situación 4 contabiliza incumplimientos de más de 180 días y la 5, atrasos superiores a un año.

Quienes están en esta última situación casi no tienen la posibilidad de acceder a nuevos mecanismos de crédito. "Estar en una situación de irregularidad hace más difícil acceder a préstamos, por ejemplo, para acceder a una tarjeta de crédito o una garantía de alquiler. Es preocupante básicamente porque es algo inédito. Nunca hubo tanto porcentaje de la población adulta en situación de irregularidad crediticia y es un reflejo de la caída de los ingresos y puede tener impacto hacia adelante", resumió Matías Rajnerman, jefe del Departamento de Macroeconomía del Banco Provincia.

Si bien el alto nivel de morosidad responde al deterioro de los ingresos familiares, también hay otros factores. En la consultora EPyCA mencionaron el endurecimiento de los encajes bancarios dispuesto por el Banco Central desde mediados de 2025, que frenó el crédito en pesos al sector privado. También la falta de un crecimiento sectorial sostenido impide recomponer las ganancias empresarias y los ingresos de los hogares al ritmo necesario para afrontar las deudas contraídas durante el impulso crediticio de 2024 y 2025.

Por último, consideraron que la menor capacidad de compra de las familias y el mayor peso de las tarifas y el transporte sobre sus ingresos llevaron incluso a muchos hogares a financiar con tarjeta de crédito consumos de primera necesidad.