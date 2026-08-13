Vaca Muerta podría producir más de 30.000 millones de barriles de petróleo, casi el doble de lo que se estimaba

El yacimiento Vaca Muerta cuenta con capacidad de producir al menos 30.170 millones de barriles de petróleo de acuerdo con estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) realizado a pedido de la Secretaría de Energía.

Representa un incremento del 89% respecto de la última evaluación de referencia, realizada en 2013 por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que había calculado 16.220 millones de barriles. No se trata de una estimación de producción inmediata ni de reservas probadas, sino de petróleo que podría extraerse a lo largo de la vida útil de la formación con la tecnología disponible y bajo estándares técnicos de la industria.

El estudio fue solicitado formalmente por la Secretaría de Energía en octubre de 2025 y estuvo a cargo de un equipo multisectorial coordinado por el IAPG. Participaron técnicos de siete de las principales operadoras del país: YPF y profesores de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, junto con especialistas de la Secretaría de Energía y del propio IAPG.

La metodología aplicada fue un análisis volumétrico probabilístico bajo el estándar internacional PRMS 2018, utilizado por la industria para estimar recursos y reservas de hidrocarburos.

Asimismo, el estudio petrolero complementa el relevamiento gasífero presentado por el IAPG en 2025, que había estimado recursos de gas por 250 trillones de pies cúbicos.

Casi 100 años de producción

Durante su exposición en el AmCham Energy Forum, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, resaltó que los 30.000 millones de barriles equivalen, al nivel actual, a casi 100 años de producción total.

"No hay ninguna duda de que el potencial es inmenso. Desde el Gobierno nacional tenemos que seguir haciendo todo lo posible para acelerar su desarrollo", recalcó.

Factores que explican el crecimiento

El estudio del IAPG mencionó tres factores técnicos que explican el crecimiento del potencial petrolero estimado de Vaca Muerta. El primero fue la ampliación del 22% del área prospectiva útil. Es la zona donde resulta viable perforar, luego de descontar áreas con limitaciones geológicas o ambientales.

El segundo es el incremento del espesor útil de la formación, que subió 39%. Vaca Muerta no es una capa uniforme sino una formación compuesta por distintos niveles de roca y la mayor experiencia acumulada permitió identificar más niveles aptos para perforar,

En tanto, el tercer elemento fue la mejora del 54% del factor de recuperación. Se trata del indicador que mide qué porcentaje del petróleo contenido en la roca puede extraerse efectivamente con la tecnología disponible. La mejora responde a una mejor definición de la distancia óptima entre pozos y a avances en perforación y estimulación hidráulica.