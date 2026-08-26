Vacunatorio VIP: la Justicia citó a indagatoria a 34 beneficiarios

La Justicia Federal citó este miércoles a declaración indagatoria a 34 personas que recibieron inoculaciones contra el COVID-19 de forma irregular durante la pandemia.

La medida fue dispuesta por la jueza María Eugenia Capuchetti tras el requerimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano, en el marco de la causa que investiga el desvío de dosis del circuito oficial prioritario.

Entre las personas citadas a comparecer figuran exfuncionarios y dirigentes.

Las audiencias comenzarán a partir del 2 de octubre y se extenderán de manera escalonada hasta fin de año.

Los fundamentos del pedido judicial

El dictamen elaborado por el fiscal sostiene que la conducta de los beneficiarios afectó la distribución de un recurso sanitario escaso en el momento más crítico de la emergencia epidémica.

De acuerdo con las actuaciones del expediente, varios de los imputados fueron consignados de manera mendaz como personal de salud en los registros oficiales para justificar la aplicación.

Asimismo, la instrucción cuestiona los operativos especiales montados en domicilios particulares y en dependencias del Ministerio de Salud de la Nación. Los investigadores señalaron que los involucrados conocían que no integraban los grupos prioritarios habilitados por la normativa sanitaria vigente al momento de recibir las dosis.

El avance de las actuaciones penales

La decisión judicial constituye una nueva etapa en la investigación iniciada tras la renuncia del ex titular de la citada cartera, Ginés González García.

Mientras que la situación de los beneficiarios directos aguardaba resolución, el tramo de la causa enfocado en la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia y distribución de los insumos ya fue elevado a instancia de debate oral.

En ese proceso paralelo serán juzgados por los delitos de abuso de autoridad y peculado diversos exintegrantes de la cartera sanitaria.

Las citaciones dispuestas buscarán determinar el grado de participación y responsabilidad penal de cada uno de los 34 convocados por la presunta apropiación indebida de bienes del Estado.