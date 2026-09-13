Vence la prórroga que le concedieron a Manuel Adorni para que declare sobre su patrimonio: 20 preguntas que aún no tienen respuesta
El fiscal Gerardo Pollicita citó al ex jefe de Gabinete en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El próximo martes vence el nuevo plazo que el fiscal Gerardo Pollicita le otorgó al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni para que explique distintos movimientos de su patrimonio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación busca establecer cómo se financió el nivel de gastos y las operaciones realizadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el ingreso del ex funcionario a la administración pública, en diciembre de 2023, y su salida, en junio de 2026.
Entre los puntos que llamaron la atención del fiscal aparece una diferencia entre los ingresos y los gastos comprobados del matrimonio: durante el período analizado se acreditaron ingresos por $229,7 millones, frente a gastos por $272,8 millones, lo que arroja una diferencia de $43.068.549.
A esa situación se agregan US$ 402.578,12 vinculados con inmuebles, refacciones y mobiliario que, según el fiscal, "no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados".
El requerimiento de Pollicita también apunta a operaciones inmobiliarias, la compra de un vehículo, movimientos en efectivo, préstamos atribuidos a familiares y gastos relacionados con una vivienda en el Country Indio Cuá.
Las explicaciones deberán abarcar además operaciones con criptomonedas, consumos con tarjetas y movimientos bancarios.
El primer plazo otorgado por el fiscal había sido de dos semanas y terminó el 25 de agosto. Ahora, el nuevo vencimiento está previsto para el próximo martes. No obstante, el ex funcionario podría pedir otros 15 días antes de responder el requerimiento.
Si las respuestas no resultaran suficientes para despejar las dudas planteadas en la investigación, Adorni podría ser citado a indagatoria.
Las 20 preguntas que debe responder Adorni
- El origen de los dólares estadounidenses en efectivo en el país declarados en las Declaraciones Juradas de los ejercicios investigados.
- La existencia y fecha cierta de los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones.
- La fuente de los fondos utilizados para comprar un automotor marca Jeep.
- El origen del dinero destinado a la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá.
- La procedencia de los fondos utilizados para la remodelación integral de la vivienda ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá, incluidos los US$ 245.000 abonados al contratista Matías Tabar.
- La fuente de los fondos pagados a Tabar por los muebles del inmueble de Miró 550, operación cuyo precio fue abonado en dólares y en efectivo.
- El origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble de Miró 550 y la naturaleza y los términos de esa operación.
- El origen, la naturaleza y el respaldo de los ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias o exentos que el ex funcionario declaró, además de los bienes recibidos por herencia, legado o donación.
- La procedencia del efectivo utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
- El motivo y las condiciones por las cuales se recurrió reiteradamente a terceros para comprar bienes y realizar pagos.
- El detalle de la operatoria con criptoactivos y, particularmente, el origen del capital con el que Adorni afirmó haber iniciado esas operaciones.
- La manera en que se compatibilizan los gastos y movimientos financieros registrados en sus cuentas, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
- La situación de los veinte comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 o 2025, por montos superiores a $6 millones. Deberá explicar si las operaciones fueron efectivamente realizadas, si fueron canceladas y, en ese caso, cuándo, mediante qué medio de pago y con qué fondos.
- En caso de haber sido canceladas las deudas con el Banco Galicia, deberá indicar la fecha, quién realizó el pago, el medio utilizado y el origen de los fondos.
- La causa y el medio de pago de los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko por las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.
- El motivo por el cual personas de su entorno figuran como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas a Adorni.
- Si una facturación de una concesionaria automotor superior a $4 millones corresponde a la adquisición de un vehículo que no fue declarado.
- El concepto y el origen de las acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.
- El criterio utilizado para determinar el valor de las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550.
- La forma en que fueron valuadas las mejoras declaradas sobre el lote 380 del Country Indio Cuá y el origen de los fondos destinados a realizarlas.