Vence la prórroga que le concedieron a Manuel Adorni para que declare sobre su patrimonio: 20 preguntas que aún no tienen respuesta

El próximo martes vence el nuevo plazo que el fiscal Gerardo Pollicita le otorgó al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni para que explique distintos movimientos de su patrimonio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación busca establecer cómo se financió el nivel de gastos y las operaciones realizadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el ingreso del ex funcionario a la administración pública, en diciembre de 2023, y su salida, en junio de 2026.

Entre los puntos que llamaron la atención del fiscal aparece una diferencia entre los ingresos y los gastos comprobados del matrimonio: durante el período analizado se acreditaron ingresos por $229,7 millones, frente a gastos por $272,8 millones, lo que arroja una diferencia de $43.068.549.

A esa situación se agregan US$ 402.578,12 vinculados con inmuebles, refacciones y mobiliario que, según el fiscal, "no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados".

El requerimiento de Pollicita también apunta a operaciones inmobiliarias, la compra de un vehículo, movimientos en efectivo, préstamos atribuidos a familiares y gastos relacionados con una vivienda en el Country Indio Cuá.

Las explicaciones deberán abarcar además operaciones con criptomonedas, consumos con tarjetas y movimientos bancarios.

El primer plazo otorgado por el fiscal había sido de dos semanas y terminó el 25 de agosto. Ahora, el nuevo vencimiento está previsto para el próximo martes. No obstante, el ex funcionario podría pedir otros 15 días antes de responder el requerimiento.

Si las respuestas no resultaran suficientes para despejar las dudas planteadas en la investigación, Adorni podría ser citado a indagatoria.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Las 20 preguntas que debe responder Adorni