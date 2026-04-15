Vicente López cerró la calle lateral de Tecnópolis y refuerza controles para evitar picadas ilegales

El municipio de Vicente López anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad vial en la zona de Tecnópolis, luego de un hecho ocurrido el pasado domingo en el que un joven resultó herido tras ser atropellado por un auto que participaba de una picada ilegal.

En ese marco, la intendenta Soledad Martínez firmó un decreto que dispone el cierre total al tránsito vehicular de la Avenida Presidente Arturo Illia en el tramo comprendido entre el acceso a Tecnópolis y la Avenida Constituyentes. La decisión apunta a evitar la realización de carreras ilegales en ese sector.

Medidas para reforzar la seguridad en la zona

Además del cierre, el municipio informó que se avanzará con la instalación de reductores de velocidad para disminuir la circulación en el área. También se incorporarán nuevas cámaras de seguridad con el objetivo de fortalecer el monitoreo y la prevención.

A su vez, se intensificarán los operativos de control y las sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito o participen en picadas ilegales. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad de los vecinos y ordenar el uso del espacio público en una zona donde se habían registrado este tipo de prácticas.