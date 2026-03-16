Vicente López profesionaliza su sistema de videovigilancia con una diplomatura para agentes de seguridad

El municipio de Vicente López continúa fortaleciendo su sistema de seguridad a través de la capacitación permanente de su equipo. Los agentes que monitorean las cámaras las 24 horas, todos los días del año, comenzarán una nueva diplomatura en operación de videovigilancia junto al Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad (IUSE), con el objetivo de seguir profesionalizando al personal y reforzar las capacidades del sistema de cámaras del distrito.



Desde la central de seguridad ESCUDO, la intendenta Soledad Martínez anunció el inicio de esta nueva instancia de formación para los operadores que trabajan en el monitoreo de las más de 2600 cámaras conectadas en todo el partido: "Nuestros agentes de monitoreo vigilan todo el distrito y por eso es fundamental que estén en capacitación constante. Todos los operadores que monitorean cámaras van a realizar una diplomatura hasta fin de año, una capacitación muy intensa que realizamos con el Instituto de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Nos permite profesionalizar aún más a quienes trabajan todos los días mirando las más de 2600 cámaras que tenemos conectadas en Vicente López".

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, en la central de seguridad distrital.

La formación se realizará en conjunto con el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad (IUSE) y tendrá una duración de siete meses. En esta primera instancia participarán 16 agentes del equipo de seguridad municipal, quienes incorporarán conocimientos y herramientas tanto teóricas como prácticas para fortalecer su trabajo en el sistema de monitoreo.

El programa incluye contenidos vinculados a aspectos técnicos, normativos y legales, modalidades delictivas, gestión de emergencias y herramientas para la investigación pericial a partir del uso de cámaras de seguridad.

Esta iniciativa forma parte de un plan integral para seguir fortaleciendo la seguridad en el distrito. En el último año, el municipio inauguró el Centro de Monitoreo y Seguridad ESCUDO, amplió el sistema de Anillo Digital en los accesos y sumó equipamiento de armas no letales para la Patrulla Municipal.

La central de seguridad ESCUDO en Vicente López.

"En estos últimos años la Patrulla de Vicente López ha tenido una evolución y una profesionalización constante tanto para los agentes que monitorean cámaras como para quienes patrullan en las calles. Incorporamos armas Byrna para que puedan defender a los vecinos. Trazamos un camino de tener una patrulla profesional que esté a la altura de las fuerzas de seguridad más importantes del país", agregó la intendenta.

Por último, Martínez remarcó las diferencias con la gestión provincial en materia de seguridad: "En una provincia de Buenos Aires donde crece la inseguridad y los delitos son cada vez más violentos, desde el municipio nos hacemos cargo de la seguridad de nuestros vecinos. Hoy la Patrulla es un modelo de gestión, combinando tecnología y presencia física en las calles. En Vicente López hay un sistema de seguridad que funciona y que da resultados todos los días".