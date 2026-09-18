Victoria Villarruel le respondió las críticas a Martín Menem con una foto de Maradona

Una nueva interna pública se encendió en el seno del oficialismo luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionara severamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La titular del Senado retrucó las críticas en las redes sociales con una irónica publicación.

En el marco de una entrevista periodística, Menem sostuvo que la titular del Senado se encuentra al margen del proyecto que lleva adelante el Poder Ejecutivo y marcó una clara distancia respecto de su figura.

"El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí", afirmó el titular de la Cámara Baja.

En esa misma línea, Menem profundizó sobre la postura de Villarruel dentro de la estructura oficialista: "La votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta. No forma parte del Gobierno, no comparte nuestra agenda transformadora".

Asimismo, el titular de Diputados reveló el escaso vínculo institucional y personal que mantiene con la vicepresidenta en la actualidad: "He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto".

La respuesta de Villarruel en las redes sociales





La reacción de Villarruel no tardó en llegar a través de las redes sociales. A través de su cuenta en la plataforma X, contestó a una publicación sobre la entrevista concedida por el legislador.

Para responder, la titular del Senado utilizó una conocida imagen de Diego Armando Maradona durmiendo, en una alusión directa a que las expresiones de Menem le resultaban aburridas.

Elogios a Milei y pedido de eliminación de las PASO





Volviendo a la entrevista, Menem también respaldó la gestión del presidente Javier Milei, analizó la relación de La Libertad Avanza con el PRO y abordó el Presupuesto 2027. Además, comparó la figura del actual mandatario con la de su tío, el expresidente Carlos Menem.

"Cuando me alejo de la parte familiar, lo reconozco como un enorme líder y lo admiro por lo que hizo", expresó. Sin embargo, consideró que el proyecto de Milei es "más ambicioso" y agregó: "Hizo un milagro porque no tenía nada: en esta mesa nos sentábamos todos los de La Libertad Avanza y nos sobraba lugar".

Luego, se manifestó a favor de avanzar con una reforma electoral para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Creo que más del 90% de los argentinos está harto de ir a votar", aseveró, tras señalar que el esquema actual puede provocar que en ciertos distritos se concurra a las urnas hasta seis veces en un mismo año.