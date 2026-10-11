VIDEO: comenzó el traslado de presos desde Devoto a Marcos Paz

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad Nacional iniciaron, con 326 internos, el traslado gradual de los 1.500 detenidos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de la CABA, ubicado en el barrio de Villa Devoto, hacia el nuevo complejo de máxima seguridad en Marcos Paz.

El operativo conjunto fue puesto en marcha tras la firma del convenio entre la administración porteña y la cartera nacional que conduce la ministra Alejandra Monteoliva, cumpliendo un histórico reclamo de los vecinos de la zona tras décadas de postergaciones.

Un operativo coordinado por un Comando Unificado

Para llevar adelante la relocalización de los internos se conformó un Comando Unificado integrado por las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

Este organismo tiene a su cargo planificar, coordinar y ejecutar el traslado de forma progresiva, considerando el perfil criminológico de cada alojado para prevenir eventuales contingencias durante los trayectos viales.

"Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Asimismo, la secretaria de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó respecto a los plazos previstos: "Creo que finalizamos el año con la cárcel de Devoto desocupada".

Capacidad del nuevo complejo e impacto en comisarías

Las obras de la nueva unidad penal de máxima seguridad estuvieron paralizadas durante cinco años hasta su reactivación en diciembre de 2024 impulsada por la gestión porteña.

Levantado sobre un predio de 80 hectáreas, el complejo está considerado el más moderno del país y cuenta con cuatro unidades de alojamiento independientes con capacidad total para recibir a 2.232 reclusos.

Además, incluye áreas edilicias equipadas con canchas de fútbol, huertas y dependencias administrativas.

Una vez completado el traslado de la población penal desde el barrio de Villa Devoto, el cronograma oficial contempla relocalizar al predio de Marcos Paz a otros 350 internos alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad dependientes de la Justicia nacional.

Tras la desocupación total del presidio porteño, la estructura será reacondicionada para su posterior integración a la traza urbana de la capital.