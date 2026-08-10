¡VIDEOS! Aviones F-16 sobrevolaron Buenos Aires por los 114 años de la Fuerza Aérea

Los cielos de la Ciudad de Buenos Aires fueron escenario este lunes de un histórico despliegue militar con motivo del 114° aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar.

La jornada tuvo como protagonistas principales a los cazas F-16, recién incorporados al equipamiento nacional, que encabezaron un imponente pasaje aéreo junto a más de 30 aeronaves e integrantes de la Fuerza Aérea Argentina.

Recorrido por puntos emblemáticos de la Capital Federal

El espectáculo militar dio inicio a las 9:45 y sobrevoló zonas icónicas como el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el Estadio Monumental de River Plate.

Previo a la exhibición, la propia institución militar había convocado a la ciudadanía a través de sus canales oficiales para presenciar el evento: "Si te gustan los aviones, no te los podés perder. Prepará la cámara del celular y todas las ganas de escuchar... rugir los motores".

El evento buscó exhibir la renovación de material de defensa y la evolución de la aviación militar desde los inicios organizados de la fuerza en el país.

Desfile terrestre y autoridades presentes

La conmemoración aérea se complementó con un desfile por tierra a cargo del personal que integra las distintas divisiones de la institución.

La ceremonia oficial estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde.