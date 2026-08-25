Visita de León XIV: las autoridades del Episcopado viajan a Roma a ver al Papa y enviados del Vaticano llegan a Buenos Aires

Son semanas clave para la organización de la visita de León XIV a la Argentina. Cuando faltan 75 días para su llegada, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se trasladarán a Roma donde serán recibidas este jueves por el Papa. La expectativa crece por el envío de una avanzada por parte del Vaticano a Buenos Aires.

Las puertas de la sede papal se abrirán este jueves 27 para el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro.

Será una audiencia muy importante a puertas cerradas a dos meses de la visita del líder de la Iglesia Católica al país. Su mensaje religioso tendrá en paralelo una lectura política.

Cuando el sucesor del papa Francisco concrete su recorrida por la Argentina faltará casi exactamente un año para la elección presidencial en la que Javier Milei buscará ser reelegido y tendrá un candidato del peronismo como principal opositor.

Llegan al país enviados de León XIV desde el Vaticano

En tanto, desde Roma aterrizarán el domingo 30 los enviados para una nueva avanzada de la Santa Sede. Se le llama "avanzada" al trabajo previo técnico y ceremonial que se realiza ante una visita oficial entre países.

Permanecerán hasta el jueves 3 de septiembre trabajando en detalles de la agenda tentativa, todavía en conversación. Hay sugerencias pero la última palabra sobre las locaciones y las reuniones las tendrá León XIV.

El papa León XIV llegará al país el 8 de noviembre.

Encabeza esa tarea el monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, el sacerdote mexicano a cargo de los Viajes Apostólicos.

La Casa Rosada recibió a autoridades locales de la Iglesia días atrás. La sede de gobierno argentino fue escenario de muestras de coordinación entre el gobierno nacional -gestión a cargo de Karina Milei- y la Iglesia para tener todo listo para el 8 de noviembre.

Será el día que el Sumo Pontífice inicie su recorrida por el país, seleccionado en la gira que arrancará por Uruguay y cerrará en Perú. Los enviados del Vaticano que aterrizarán este domingo en la ciudad de Buenos Aires se trasladarán luego a Montevideo y Lima.

Se define la agenda tentativa del Papa en la Argentina

La estadía en la Argentina de León XIV se extenderá hasta el 11 de noviembre y hay compleja logística para abordar en un marco donde la seguridad será la prioridad. El líder de la Iglesia Católica se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, subrayó en la Rosada que se trata de una visita nacional, según él mismo contó a la prensa al retirarse de la reunión. En ese marco, pidió a Nación encarar un trabajo conjunto con los gobiernos de Buenos Aires y Córdoba, donde también el Papa planea saludar a los fieles.

Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

"Esta ha sido una primera reunión, luego habrá otras con grupos mas pequeños pero para eso hay que esperar a que se confirme el itinerario, por ahora sabemos que vendrá a Buenos Aires, a Córdoba y a la basílica de Lujan", explicó.

García Cuerva anticipó que el Sumo Pontífice podría asistir a un evento con jóvenes y al Pequeño Cottolengo de Don Orione, una obra de caridad católica perteneciente a la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia.