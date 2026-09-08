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Martes, 8 de septiembre de 2026

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Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Guardia Suiza será parte del operativo de seguridad

El Gobierno nacional dispondrá un dispositivo especial de seguridad coordinado por fuerzas federales y la Santa Sede para resguardar la agenda oficial del pontífice en el país.

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El Gobierno nacional oficializó la creación de tres Comandos Unificados Federales destinados a coordinar el dispositivo de seguridad para la próxima llegada de Su Santidad León XIV a la Argentina. Todo sobre la visita oficial del Sumo Pontífice a nuestro país.

La medida, que involucra el trabajo articulado entre las fuerzas del Estado y el cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia, fue formalizada tras la publicación de resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad Nacional encabezado por Alejandra Monteoliva.

Estructura operativa y cobertura territorial

El despliegue de seguridad abarcará los distintos escenarios contemplados dentro del itinerario del viaje apostólico, el cual se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. Las áreas operativas estarán divididas en tres jurisdicciones estratégicas:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cobertura de las actividades institucionales y religiosas centrales.

  • Provincia de Buenos Aires: Puntos específicos de despliegue en las localidades de Luján y Claypole.

  • Provincia de Córdoba: Dispositivo abocado a las jornadas agendadas en dicha provincia.

Fuerzas intervinientes y coordinación internacional

El comando estará integrado de manera conjunta por efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal

Asimismo, el esquema contempla la participación de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

La Policía Federal Argentina asumirá la responsabilidad del resguardo personal durante las intervenciones y traslados urbanos, al tiempo que la conducción técnica del papamóvil permanecerá asignada a conductores oficiales de la Santa Sede. La gira regional de León XIV incluirá además paradas oficiales en Uruguay y Perú.

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