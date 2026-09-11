Visita del Papa León XIV: cuándo definirá el gobierno el cronograma de asuetos y feriados

Faltan 58 días para que arranque la visita del papa León XIV a la Argentina y autoridades nacionales y provinciales trabajan en los preparativos para recibirlos. En el gobierno de Javier Milei definirán de manera inminente cuándo serán los asuetos y feriados laborales.

Todo depende de la confirmación de la agenda oficial del Sumo Pontífice, algo que el Vaticano promete para el próximo lunes 15 de septiembre. Por lo pronto, ya pasó por el país la avanzada que llegó desde Roma para reunirse con los encargados de gestionar la logística y asegurar la seguridad.

El líder de la Iglesia Católica llegará a la región sudamericana, igualmente, con su propia custodia y equipos, tal cual lo hace en todas sus recorridas. La gira incluye a Uruguay y Perú.

A Buenos Aires arribará el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11. Serán días de contactos varios con los fieles. Habrá eventos masivos en la ciudad y provincia. En territorio bonaerense, el Papa dará una misa desde la Basílica de Luján. También pasará por Córdoba con su comitiva.

El itinerario final todavía no está confirmado. El gobierno nacional ultima las conversaciones por estos días con los enviados del Papa y con sus pares a nivel provincial y de las localidades por donde se espera la visita de León XIV.

Con la agenda oficial del Papa, el gobierno define los feriados

A cargo de esos encuentros está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Como lo solicitaron autoridades de la Iglesia, mantiene un diálogo abierto con autoridades de los gobiernos porteño, bonaerense y de Córdoba.

A su vez, en la sede de Seguridad de la Nación se reunieron también con Karina Milei los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente. Los recibió a todos la ministra nacional Alejandra Monteoliva. A Karina la acompañó el secretario de Medios, Fabián Fernández.

Reunión por la visita del papa León XIV.

En tanto, desde la Iglesia fueron compartiendo más detalles sobre las posibles citas con el Papa en Buenos Aires.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, aseguró en diálogo con Radio Mitre en los últimos días que podría organizarse un evento masivo en el estadio de River Plate y otro en la cárcel porteña de Villa Devoto.

La expectativa gira en torno también a una pasada del papa móvil por la avenida porteña Libertador.

Además, ratificó la versión de que el Papa se hospedará en la Nunciatura de Buenos Aires.

Serán días de mucho movimiento alrededor del Sumo Pontífice en la Argentina, a donde lo acompañará una delegación papal y más de 80 periodistas de distintos países del mundo.