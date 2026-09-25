YPF aumenta 1% promedio los combustibles en todo el país

La empresa YPF dispuso un incremento promedio del 1% en los precios de sus combustibles a partir de las cero horas de hoy en todas las estaciones de servicio del territorio nacional.

La actualización tarifaria fue comunicada por la compañía en el marco del mecanismo de buffer de precios implementado desde abril para absorber las fluctuaciones del crudo internacional.

Esquema de contención frente a la volatilidad internacional

La petrolera nacional precisó que la medida responde a la persistencia del conflicto bélico en Medio Oriente y su consecuente impacto en el valor global del petróleo.

Según la firma, el esquema vigente busca evitar el traslado directo de la volatilidad externa al mercado doméstico y sostener la demanda bajo pautas de libre competencia.

El sistema de estabilización busca atenuar los saltos bruscos en las tarifas locales, garantizando previsibilidad en los costos de transporte y movilidad para los consumidores de todo el país.

Estrategia comercial y micropricing por zonas

En paralelo al ajuste general, la compañía continuará aplicando su metodología de micropricing, que consiste en efectuar variaciones específicas según el comportamiento de la oferta, la demanda y las dinámicas competitivas de cada región.

El esquema comercial contempla diferencias según franjas horarias, corredores viales y áreas geográficas específicas, con el propósito de optimizar el rendimiento de su red de estaciones de servicio y adaptar los valores a las condiciones operativas de cada mercado local.