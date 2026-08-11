YPF vendió su participación en Metrogas a Edenor por US$780 millones: qué incluye la operación

YPF aceptó una oferta de Edenor por US$780 millones para vender su participación accionaria en Metrogas y Metroenergía. La operación forma parte de una estrategia de la petrolera para optimizar su cartera de activos y así concentrar recursos en el desarrollo de Vaca Muerta.

La compañía informó este lunes que la propuesta realizada por Edenor fue seleccionada luego de un proceso competitivo y transparente, en el que Citigroup actuó como asesor financiero. De este modo, la junta directiva de YPF aprobó la oferta tras analizar las distintas alternativas presentadas durante el proceso de venta.

La operación contempla la transferencia del 70% del capital social y de los derechos de voto de YPF en Metrogas, la principal distribuidora de gas del país. Además, incluye el 5% de Metroenergía, empresa vinculada a la comercialización de gas y energía. El cierre todavía está sujeto al cumplimiento de distintas condiciones y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Edenor está controlada por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano. Este último ya tenía una participación del 9,23% en Metrogas a través de su vehículo de inversión, Integra Capital. De concretarse la operación, Edenor pasará a tener una posición de control sobre la distribuidora de gas.

El interés por Metrogas se explica por la magnitud de su negocio. La empresa abastece a más de 2,4 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y de once partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires. Asimismo, en julio distribuyó dividendos por $100.000 millones, equivalentes a unos US$66 millones al tipo de cambio oficial, en lo que representó su primer reparto de utilidades desde noviembre de 2001.

Otro de los puntos relevantes para el futuro de la compañía es la licencia de operación de Metrogas, vigente hasta diciembre de 2027. El Enargas recomendó al Poder Ejecutivo extenderla por otros 20 años, hasta 2047, aunque esa decisión todavía no fue oficializada. La continuidad de la licencia es considerada un factor clave para la previsibilidad del negocio.

Por su parte, la venta se encuadra en el Plan 4x4 de YPF, impulsado por su presidente, Horacio Marín, para concentrar la estrategia de la petrolera en la producción de hidrocarburos no convencionales y, principalmente, en Vaca Muerta. En ese marco, la compañía viene avanzando con la venta de activos que considera secundarios, como ocurrió en diciembre de 2025 con Profertil, transferida por US$1.200 millones.

Con esta operación, YPF busca profundizar su transformación en una compañía enfocada en el negocio shale y liberar recursos para ampliar sus inversiones en Vaca Muerta. El acuerdo con Edenor todavía deberá completar las instancias regulatorias antes de concretarse definitivamente.