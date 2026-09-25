Zona Fría: qué cambia con el proyecto aprobado por el Senado y quiénes perderían el subsidio al gas

El Senado aprobó este jueves un proyecto de ley que modifica el régimen de Zona Fría, un sistema que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios residenciales de distintas regiones del país donde se registran bajas temperaturas.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca reducir el alcance del beneficio y volver al esquema vigente antes de la ampliación realizada en 2021.

Actualmente, el régimen contempla descuentos de entre 30% y 50% y alcanza a más de cuatro millones de usuarios. Con la modificación, alrededor de 1,6 millones de hogares de más de 90 municipios dejarían de recibir el descuento específico por Zona Fría, según las estimaciones oficiales.

La iniciativa para modificar el régimen de zona fría fue aprobada por el Senado de la Nacíón.

De aprobarse definitivamente el proyecto, el beneficio quedaría nuevamente limitado a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.

Además, los hogares de las zonas que fueron incorporadas en 2021 solo podrían acceder a una ayuda adicional si cumplen los requisitos del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Entre las localidades que quedarían excluidas del beneficio aparecen Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría y Pergamino, entre otras ciudades bonaerenses. También lo perderían distintas localidades de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

En tanto, el Gobierno sostiene que el cambio permitirá reducir el costo fiscal del sistema y estima un ahorro de entre $200.000 millones y $480.000 millones. Para los usuarios que pierdan el subsidio, el impacto se reflejará directamente en las facturas de gas, con aumentos que Energía calcula en un promedio de $15.000 mensuales.

El régimen fue creado en 2002 mediante la Ley 25.565 para beneficiar a usuarios de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió la cobertura a nuevas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras provincias.