Después de atravesar un difícil y terrible año en todo el planeta por la permanencia del coronavirus, que parece seguirá por un largo tiempo más, las personas se aferran al descanso mental y físico con la llegada de las vacaciones, aunque para poder disfrutarlas de forma tranquila y responsable, hay diversas consideraciones a tener en cuenta, además de continuar protegiéndose contra el COVID-19.

Sin embargo, con la creciente cantidad de casos de coronavirus se redujeron para las personas algunos sitios para viajar, desde algunos lugares del exterior hasta algunos en el interior que tiene un protocolo exigente, además de que los niños no pueden asistir por el momento a una colonia de vacaciones.

A pesar de todo el mercado ofrece algunas posibilidades y con ella, llegan las recomendaciones para evitar rebrotes como las hechas por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para las vacaciones de quienes puedan tomarlas. Estos consejos son los siguientes:

1) Si bien las piletas y espejos de agua no serían transmisores del Coronavirus SARS-CoV-2, se debe evitar toda situación de cercanía interpersonal;

2) no utilizar espacios comunes en los vestuarios ni en los sectores recreativos;

3) promover que los chicos jueguen al aire libre y con distanciamiento;

4) no compartir el mate, ni otras bebidas, ni utensilios de cocina, como tenedores o cucharas;

5) tener en cuenta que las actividades físicas como correr, saltar o jugar un partido de fútbol o cualquier otro deporte también aumentan el riesgo de contagio;

6) usar barbijo y permanecer en espacios al aire libre o ventilados y con distanciamiento y...

7) lavarse las manos con frecuencia y de igual manera, usar alcohol en gel o al 70% lo más frecuentemente posible.

En detalle

Conocidas las recomendaciones aparece otro dilema a saber: donde ir a veranear, hacerlo en carpa, hotel, ir en auto, micro o avión, todos interrogantes que tienen respuesta. Para los amantes de la playa, los destinos costeros suelen ser una atracción en épocas verano y algunas medidas de seguridad a tener en cuenta son usar protector solar y aplicarlo 30 minutos antes de exponerse al sol, en todas las partes del cuerpo que no permanezcan bajo ninguna prenda de vestir, incluyendo cabeza, orejas, manos, etc, situación que también deben llevarse a cabo en días nublados.

Protegerse del sol

Cada dos horas debe aplicarse una nueva capa de protector solar, sobre todo después de nadar o practicar actividades deportivas. En este contexto, deberá considerarse los diferentes grados de protección filtro, según la piel de cada uno.

Asimismo se debe evitar actividades al aire libre demasiado de carácter prolongadas en horas del mediodía, justo cuando el sol está en su punto de mayor intensidad. También hay que respetar todas las señalizaciones, así como las recomendaciones e instrucciones del personal de salvavidas.

En el caso de las montañas, las mismas también tienen su encanto por su microclima, aunque también hay interesantes consejos a saber: los caminos de montaña suelen ser sinuosos, presentan pendientes en subida o en bajada, así como curvas cerradas impidiendo la adecuada visualización del camino. En caso de cambio de clima brusco hay que circular por rutas principales, moderando la velocidad, asegurarse de llevar en el auto elementos de supervivencia como alimentos ricos en calorías, herramientas, linternas, pilas, celulares y baterías.

Con respecto del montañismo, su práctica suele causar lesiones en extremidades inferiores y particularmente en las rodillas ya que es la articulación que más trabaja y la que mayor presión y peso soporta, además de lesiones en brazos, hombros, muñecas y manos por caídas fuertes. Es por eso, que hay que conocer la actividad, tener una buena alimentación y estado físico para la práctica de alguna actividad en la montaña.

En el caso del transporte, si se utiliza el avión es conveniente elegir un horario adaptable, teniendo en cuenta no sólo la duración del vuelo, sino también el tiempo que hay que permanecer en el aeropuerto y las posibles escalas. También organizar adecuadamente los equipajes. Si se tienen dudas, las páginas web de todas las aerolíneas y de los aeropuertos ayudarán. Estas páginas mantienen actualizada las listas de los objetos permitidos a bordo en el equipaje de mano o en las maletas facturadas.

Si se viaja con niños al momento de alimentarlos, la lactancia materna suele ser una ventaja. Sin embargo, en caso que tome mamadera, se puede solicitar al personal que la caliente. Además, se puede llevar la cantidad suficiente de agua para darle de beber o preparar leche de fórmula.

Más grandecitos

A su vez, si ya los más chicos comen sólidos y es un viaje relativamente corto, una opción muy útil es llevar frutas, galletitas o cereales. Para vuelos largos, se permite llevar comida preparada desde casa. De todas formas, se puede consultar en la compañía aérea acerca del menú infantil y sus condiciones.

Si el viaje se hace por automóvil antes que nada una visita al mecánico de confianza o al centro de servicio autorizado, es imprescindible verificar que todo esté apto para viajar, como revisar los fluidos del coche justo antes de salir

Alerta, líquidos

Además, hay que comprobar el estado de todas las luces y la presión de aire de los neumáticos, evitar hablar por teléfono al conducir, así como fumar ya que son actividades aparentemente inofensivas, pero que roban atención. Por otra parte, la ingesta de bebidas alcohólicas debe descartarse por completo al estar detrás del volante.

En cuestiones de seguridad dentro del rodado, siempre hay que utilizar el cinturón de seguridad y los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, inclusive cuando ya son más grandecitos. En esa edad de pre adolescencia, lo importante es explicarles con palabras simples y directas los motivos de porqué deben viajar en el asiento trasero del vehículo.

Si los recorridos son muy largos, es importante procurar que sean por lo menos dos las personas que conduzcan y que la otra, si viajan niños, le ponga atención a ellos. Si no existe la posibilidad de dos conductores, se recomienda tomar descansos de por lo menos diez minutos cada dos horas, para estirar las piernas y "airearse".

Ser responsables y cumplir

Circular con nuestro vehículo particular por las diferentes rutas nacionales (aunque estas exigencias podrían extenderse a las de países vecinos, si se abren al turismo, algo muy limitado por el momento debido a la pandemia del coronavirus) constituye todo un tema, que

merece nuestra máxima atención. Así, cada conductor debe conocer perfectamente la documentación requerida y el cumplimiento estricto de medidas de seguridad para evitar accidentes o multas (muchas veces costosas por cierto) impuestas por agentes policiales carreteros.

Es por eso que existen una serie de situaciones para llevar a cabo un manejo responsable en todos los sentidos, y así evitar siniestros o inconvenientes que se pueden evitar vivir en la vía pública.

En cuanto a la documentación, es importante saber que para circular es obligatorio portar el DNI (tanto para adultos como para menores), la Cédula de Identificación del Automotor en

vigencia (tarjeta verde) y poseer la Revisión Técnica Obligatoria (VTV). En ocasión de un control de tránsito, es obligatoria también la presentación de la póliza de seguros en vigencia y el correspondiente matafuego.

Que la casa quede sola, todo un tema

Las vacaciones deben ser realmente placenteras, así que hay que tomar ciertas medidas de prevención, sobre todo en las viviendas que uno deja.

1) Deja todas las llaves de suministro cerradas (gas o agua), estos servicios no son necesarios mientras no se esté en casa. Se trata de evitar inconvenientes en caso de fugas. Asimismo, se debe procurar dejar la heladera vacía y aquellos equipos electrónicos no esenciales desconectados. 2) Que la casa no parezca siempre vacía. se puede recurrir a temporizadores para que enciendan y apaguen luces, la televisión o la radio. Un buen truco es bajar el volumen al timbre del teléfono, si no deja de sonar y se escucha desde la calle, es señal inequívoca de que no hay gente en casa. 3) No publicar planes en las redes sociales, pese a las muchas restricciones de seguridad que se impongan a perfiles personales, dichas redes muestran información de dominio público. Si se planea pasar varios días fuera de la ciudad, hacer promoción en Facebook, Twitter o Instagram puede atraer a amigos de lo ajeno. 4) Contarle a vecinos “confiables” y que estos eventualmente ronden la casa y estén atentos a ruidos extraños. Si se tiene mucha confianza, se puede dejar una copia de la llave para que entren en caso de ser necesario.

