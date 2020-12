Algo que la humanidad recordará para siempre será seguramente la Navidad y la festividad de fin de año de este 2020, ya que no habrá multitudes en las casas ni en las calles, debido a que las reuniones deberán ser más "cortas", a partir de la pandemia de coronavirus que el mundo está atravesando.

De todas maneras, las personas intentarán celebrarlo de la mejor manera posible y ante esto, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar indigestiones, quemaduras y lesiones oculares, entre otras situaciones, además de mantener las distancias que nos mantengan lejos del contagio de Covid-19.

Más allá del virus...

El primer ítem a tener en cuenta es la utilización de pirotecnia y los peligros que pueden causar las quemaduras en los ojos, ya que según datos aportados por fuentes sanitarias nacionales indican que los pacientes atendidos en las guardias, son en su mayoría una relación de cuatro varones por cada mujer y el 70 por ciento de los casos son menores de 20 años, siendo el grupo de mayor riesgo aquellos que van desde los 6 a los 12 años. Las dolencias oculares más comunes comprenden: lesiones leves de la superficie ocular, erosiones y úlceras, heridas corneales, quemaduras y heridas de los párpados, sangrados y desgarros de iris, catarata traumática, desprendimiento de retina, hemorragias conjuntivales y subconjuntivales, heridas penetrantes con esquirlas de cohetes, así como estallido de globo ocular causadas por esquirlas, entre otras.

Al respecto, los especialistas sostienen que muchos pueden ser los motivos que agregan riesgo a esta actividad, como el uso por parte de los chicos muy pequeños que aún carecen de la coordinación ideal, ausencia de instructivos para su correcto uso, falta de protección necesaria y existencia de pirotecnia de mala calidad. No obstante, el uso de pirotecnia es una decisión personal e incluso forma parte de la tradición de algunas familias.

Recomendaciones

Debido a estos riesgos, existen una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el uso de la pirotecnia, como que debe ser legal y de primeras marcas; tiene que ser manejada por adultos, que se asegure la legalidad de los productos, usar anteojos o gafas protectoras como se hace en actividades que implican peligro para la vista y utilizar guantes ignífugos. Los niños no deben manipular pirotécnica, debe respetarse una distancia prudencial respecto del artefacto a explotar, si el mismo no explotó jamás tocarlo aunque la mecha esté aparentemente apagada, no encender la pirotecnia dentro de un recipiente, lata o botella, y antes de encenderse, los productos deben estar en el suelo sin apuntar a nada o nadie y evitar cañitas voladoras, globos u objetos que lanzan chispas encendidas a los lejos.

En caso de una quemadura o explosión inevitable, hay que lavar con abundante solución fisiológica o agua mineral superficialmente sin comprimir el globo ocular, tapar con gasa estéril sin colocar gotas ni pomadas y acudir al centro médico más cercano sin tocar la herida. En cuanto a un "corchazo" no utilizar hielo debido a la delicadeza del globo ocular e ir rápidamente a un centro médico especializado en oftalmología.

La audición, también...

Otra afección que trae la pirotecnia apunta a la parte auditiva, sobre todo si la persona afectada se encontraba cerca del artefacto que explotó, ya que si bien el oído tiene un sistema de protección natural contra los sonidos fuertes, este se activa tras 10 centésimas de segundo, mientras que la pirotecnia suele tener una duración muy corta, de una centésima de segundo.

Lo cierto, es que la detonación puede llegar a 150 a 175 decibeles y nuestro sistema auditivo tolera hasta 90 decibeles sin generar problemas al mismo, por lo cual, si uno quiere evitar una lesión hay que alejarse varios centímetros en el caso de los adultos, ya que mientras uno esté más alejado menor será el riesgo de lesionarse los oídos. De más está decir que para los niños esta situación se potencia más por lo que se recomienda que no utilicen elementos pirotécnicos.

¿Qué hacer con la pirotecnia?

Una recomendación que surge es que aquellos que utilicen estos artefactos, lo hagan con tapones o auriculares para proteger la audición porque disminuye el impacto sonoro de las explosiones. Cabe destacar, que las lesiones auditivas pueden derivar en hipoacusia, otorragia (manifestado con un sangrado en el oído), tinnitus (percepción de sonido en el oído que no responde a fuente externa).

La ingesta exagerada

Un tema clave es la alimentación ya que a la hora de prevenir malestares digestivos lo recomendable es evitar comidas demasiado elaboradas y con mucho condimento y cremas. En tanto, una buena idea es agregarle frutas, especialmente de color rojo o azuladas como arándano, ciruela, cereza y frambuesa, que son ricas en antocianinas, antioxidantes que evitan la acumulación de grasas en las paredes internas de las arterias. Las uvas contienen resveratrol, que es una sustancia natural que protege al corazón de la hipercolesterolemia, triglicéridos altos y la hipertensión arterial.

.

Si se consumen carnes, lo ideal es que se elijan cortes con menos grasa, es decir magros, como pollo, cerdo o pescado (salmón, atún, caballa o trucha) que ayudan a reducir el colesterol malo y aumentan el bueno, debido a que contienen Omega 3.

Otra sugerencia es aumentar el consumo de ensaladas, ya que aportan fitoesteroles, vitaminas y minerales que ayudan a reducir el colesterol, efectos que se potencian si se consumen crudas y se le puede agregar repollo, coliflor, brócoli y ajo como condimento.

Ejercicios para mejorar

Como se sabe que los festejos traerán consigo más calorías ya que comeremos un poco más en estos días, una opción recomendada por los especialistas de la salud sería hacer más ejercicio físico, así entrarán más calorías pero las gastaremos durante el ejercicio. De hecho, se cree que realizando una caminata o pequeño ejercicio en vez de una sobremesa, puede ayudar a una mejor digestión y a disminuir la pesadez corporal que se suele sufrir tras una importante ingesta de alimentos.

También se cree que ayuda a aquellos que tuvieron una clara modorra por beber bebidas de contenidos alcohólicos y que hace que se despabilen por la intensa jornada.

¡Cuidate de los corchos!

A veces el festejo puede traer diversas complicaciones, ya sea por el hecho de una indigestión o la simple acción de abrir una botella y que un corcho golpee en la vista. El consejo importante a la hora de abrir una botella es evitar agitar y apuntar hacia alguien, ya que a pesar de que parezca divertido, hacerlo genera un aumento de presión con el consecuente riesgo que el corcho se dispare espontáneamente e impacte a quien se está apuntando.

Otro enemigo: el alcohol

Otro punto a tener en cuenta y que atenta contra la salud es el consumo de alcohol, que si bien puede causar problemas a todos, sobre todo afecta en mayor escala a mujeres

embarazadas y niños.

Las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas que generan cambios en el ánimo, memoria, pensamiento, sensaciones y voluntad. Sus efectos dependen del grado de alcohol puro que contenga la bebida, si se ingieren previamente alimentos o no y el contexto en el cual se bebió.

.

Los niños, al igual que las mujeres en búsqueda de embarazo, las que ya lo están o las que se encuentran en período de lactancia, no deben consumir alcohol, como tampoco personas que lo tienen contraindicado por enfermedades o uso de medicamentos, ya que sus efectos son nocivos para el cuerpo.

Una recomendación es que si alguna persona bebe más de la cuenta, se la debe acompañar, trasladar a un lugar tranquilo y aireado; recostar de costado para que no se ahogue en caso de vómitos; aflojarle la ropa, abrigarla y ofrecerle agua, tampoco debe tomar un volante para manejar ya que podría causar accidentes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POR G.A.