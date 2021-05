El sistema de salud de Rosario colapsó en la noche del lunes debido a la segunda ola de Covid-19 y los hospitales tuvieron que comenzar a reubicar pacientes hacia centros de salud de localidades vecinas. “Necesitamos que la gente nos crea y nos entienda. No esperes que el muerto sea tu muerto”, afirmó este martes Diego Mediavilla, director del Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de Santa Fe.

“Ayer tuvimos una noche complicada. Desde la torre central del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) estuvimos coordinando traslados de pacientes fuera de Rosario porque la ciudad no tenía más camas. Anoche Rafaela tenía un 97 % de ocupación. Santa Fe estaba al 98 % y lo mismo Rosario”, remarcó el funcionario provincial, quien agregó: “El sistema de salud está hiper estresado”.

Ante la ausencia de plazas, un paciente rosarino tuvo que ser trasladado a unos 125 kilómetros hasta Firmat. En las últimas horas, la única cama que quedaba libre era una en El Trébol, a casi 160 kilómetros, “la siguiente está en Venado Tuerto”, aseguró Mediavilla en diálogo con Rosario3.

“Se terminó la capacidad de Cañada de Gómez, Firmat, Villa Constitución y Casilda. Zavalla derivó ayer a dos pacientes a Casilda y completó las camas en esa ciudad del departamento Caseros. La situación es muy preocupante”, advirtió.

En este contexto, las autoridades de Salud de Santa Fe “están en constante comunicación” con sus pares de provincias limítrofes ante la posibilidad de que haya derivaciones fuera de la región. “Estamos en contacto con el Hospital San Felipe de San Nicolás y está colapsado. Lo mismo sucede en Pergamino. Ninguna región escapa a las estadísticas. Córdoba aparece como un poco más distendida. La ayuda es mutua, pero esperemos que no sea necesario traslados a otras provincias”, dijo.

Mover a un paciente es el último recurso para los centros de salud, dado que el cuadro de la persona podría empeorar durante el viaje y el personal no contaría con los recursos para asistirlo. “Un paciente que no tiene cama y se lo deriva a Venado Tuerto, debe afrontar un viaje de dos horas de viaje con la posibilidad de que no resista. No quiero ser duro, pero debo ser realista. No sería una noticia ajena comunicar que un paciente viajando de Rosario a Venado Tuerto no resista el viaje y fallezca. Tenemos que estar preparados para esas noticias”, explicó el funcionario.

El colapso continuará

Mediavilla señaló que el plan de contingencia de la provincia hizo que se alterara la lógica previa a la pandemia en la que toda la región se atendía en Rosario: “Gracias a la ampliación que encabezó la ministra Martorano nos pueden ayudar centros de la región a atender a nuestros pacientes”.

Luego indicó: “Las camas no las podemos aumentar más, hay que disminuir el número de enfermos. Estamos en solo 3, 4 o 5 camas disponibles por día”, detalló.

Consultado respecto de cuánto tiempo más suponen que mantendrán este nivel de estrés, el funcionario provincial respondió: “Creo que tenemos para un mes mas así, ojalá sea menos porque estamos muy cansados”.

Finalmente, pidió por la continuidad de las restricciones: “Necesitamos que estas medidas se prolonguen en el tiempo porque todo lo que sea, abrir es contagio, internación y más muertes. Le pedimos a la gente que nos ayude y acate las disposiciones y no se sume a cuestiones que entorpecen todo”.