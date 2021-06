Si hay algo que siempre apasiona al hombre, aunque no puede hacerlo naturalmente, por sus propios medios, eso es volar. Es por eso que con el paso de las décadas creó y perfeccionó artefactos para "sentirse como un ave libre en el cielo". Tal es el caso del denominado "Copter Pack", que es un nuevo intento por lograr ese sueño y tranquilamente puede ser una fusión entre un jetpack y un drone, pero en tamaño para humanos.

¿De qué se trata el Copter Pack?

El Copter Pack es una mochila voladora de una empresa australiana que posee el mismo nombre, y a diferencia de otras mochilas voladoras que ya existen en algunos países, esta no tiene propulsores, sino dos enormes hélices. En un vídeo publicado por la compañía días atrás, mostraron cómo funciona y permite al piloto elevarse en el aire como si fuera un pájaro.

A pesar de que veamos unas hélices tan grandes, la compañía constructora dice que el Copter Pack es ligero y fácil de transportar, ya que está construido en fibra de carbono, que destaca por su gran ligereza y buena resistencia. Además, las fuentes de la empresa indicaron que el prototipo tiene una funcionalidad de piloto automático, que permite nivelar al piloto para mantenerlo en el aire.

.

Si bien todo parece indicar que estamos ante una nueva posibilidad para estar en el aire, hay temas que aún quedan sin mencionar, como por ejemplo la tecnología detrás y el interior del Copter Pack sigue siendo un misterio. Es que la compañía australiana no ha ofrecido detalles acerca del sistema y sus especificaciones, aunque algunos innovadores creen que por el tamaño y características parece indicar que es eléctrico. No obstante, los grandes misterios son la autonomía que tiene o la velocidad que puede alcanzar.

Puntos vacíos

Ahora bien, hasta aquí todo parece perfecto e indicado, y hasta algunos ya se atreverían a averiguar su precio y comprarlo, ya que si bien puede parecer una idea excelente para utilizar como método de transporte, tiene algunos vacíos que hacen que pensar.

El primero de ellos y el más obvio de todos es el tema de la seguridad porque estar al lado de dos hélices gigantes y extremadamente potentes no es del todo buena idea. Más aún si no hay ninguna malla de protección o elemento que proteja, por ejemplo, los brazos del piloto en caso de accidente o choque accidental, con lo cual si bien la idea parece interesante, tal vez la empresa debería trabajar aún más en estos puntos.

.

Sea como sea, no es un producto que de momento vaya a salir a la venta de inmediato, como ocurre con otros tantos jetpacks que hemos visto, de hecho, aún se encuentra en una etapa de pruebas por parte de la empresa que lo construyó.

Lo cierto es que la mayoría de veces son utilizados para eventos acrobáticos o para casos muy puntuales por parte de especialistas, por lo que el día que todos volemos con una mochila voladora seguramente aún esté muy lejos.

Copter pack: ¿Se puede comprar?

La aparición del nuevo Copter Pack aún no tiene un uso predeterminado, ya que como es un prototipo que “está en boga”, no está orientado a una actividad en particular. Por el momento, se cree que tendrá varias pruebas por delante, ya que si bien estaría casi lista para salir a la venta, hay puntos todavía para desarrollar.

El fabricante australiano del aparato piensa en utilizarlo en maniobras de acrobacia, investigación o bien, se espera una importante mejora para usarlo en maniobras militares. Lo cierto, es que este nuevo aparato llegó para quedarse y ya se piensan en prototipos similares y mejorados, aunque están en planificación y se desconoce sus características.