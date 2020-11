Ante la reapertura escalonada de bares y restaurantes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, muchos consumidores se organizan para concurrir con todos los cuidados necesarios. Los comercios deben respetar los protocolos dispuestos por el gobierno nacional y las respectivas jurisdicciones para colaborar con el objetivo de evitar contagios.

En ambos distritos se encuentran habilitados los espacios al aire libre de los negocios gastronómicos, como así también, el interior al 25% de su capacidad, aunque este porcentaje dependerá de la capacidad de ventilación de cada espacio.

Las mesas deben guardar distancia prudencial y el comercio tiene que hacerse cargo del aseo constante y la desinfección con alcohol del mobiliario, los lugares comunes, los de trabajo y los baños.

Es que con la llegada de temperaturas primaverales y ya más cerca del verano, los reportes del Ministerio de Salud empezaron a mostrar una tendencia a la baja de casos de contagios de coronavirus. Esto posibilitó que haya más lugares disponibles para salir a tomar un cafecito o pasar un rato degustando una rica comida.

Las autoridades señalaron en el momento del anuncio la importancia del compromiso de los negocios, pero también de los consumidores para que la disposición se sostenga.

No sólo pesa en la decisión la necesidad de despejar la mente de los ciudadanos, que responsablemente se quedaron en sus casas para cortar la circulación del virus, sino también la cuestión económica. Muchos bares y restaurantes necesitan repuntar las ventas, que durante muchos meses tuvieron acotadas al delivery o a la modalidad "take away".

Con protocolo

La última resolución sobre las habilitaciones para los locales gastronómicos resalta que en caso de sólo poder ofrecer mesas en el interior, los espacios deben ventilarse constantemente. A su vez, no está permitido el autoservicio, solo platos a la carta. La distancia mínima entre las mesas debe ser de dos metros. Y fijó un máximo de cuatro personas por mesa.

Para los empleados del local la primera recomendación de los expertos es el lavado constante de manos y el uso de barbijo.

Salir a disfrutar

En primer lugar, es importante destacar que la comunidad científica arrojó cierto consenso sobre las bajas probabilidades de contagio a través de la comida. Actualmente, no hay evidencias que demuestren que el virus que causa el Covid-19 pueda propagarse a través de los alimentos.

Igualmente es necesario como clientes estar atentos a algunas cuestiones para disfrutar de la salida a comer o a tomar un cafecito. Lo primero, tener puesto el barbijo. Es recomendable exigir que los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios se coloquen en presencia del consumidor, así como también que se repase la mesa con agua con alcohol antes de apoyarse o tocarla.

Lo preferible, según indican los que saben, es no compartir raciones, es decir, picar de un mismo plato, sobre todo si la juntada es entre personas no convivientes. En ese caso, lo mejor es repartir la comida en platos individuales.

No compartir vasos ni cubiertos en ninguna situación. A la hora de pagar la cuenta, optar por medios electrónicos es mejor opción que manipular billetes; de no tener esa posibilidad, lo mejor es higienizarse las manos al finalizar la transacción.