La segunda ola de coronavirus ya está entre nosotros, en nuestro país, y con ella aparecen los temores, dudas y pedidos de respuestas por parte de la población, que apuesta a la aplicación de la vacuna y la prevención. Para aclarar estas incertidumbres, Crónica dialogó con Diego Quindimil (M.N. 22972, psicólogo y profesor de la UBA), quien hizo un balance de lo ocurrido desde hace un año: "Los sociólogos dicen que fue un hecho social total, porque afectó todas las partes de nuestra vida, ya que hizo que cambien todos nuestros planes, nuestro modo de vida voló por los aires en gran parte y las personas entramos en una ola de incertidumbre. Desde la perspectiva psicológica, la pandemia estuvo puesta primero sobre la salud física y la parte mental fue poco abordada, hoy nos damos cuenta de que la pandemia afecta a la salud física y mental, con ambivalencia emocional, estrés, depresión, angustia, chicos con síntomas de regresión, angustiados con la posibilidad de salir y ahora de volver a encerrarse, lo cual los angustia. También se dio la particularidad de experiencias desiguales, hay personas que la atravesaron de diferente manera, hubo desigualdad desde lo fáctico o económico, y también de lo psicológico, ya que hay personas que disfrutan del aislamiento y otros todo lo contrario, lo sufren, y en el medio, los grises".

El impacto

Respecto del impacto que causa esto, el especialista sostuvo que "al principio estábamos preocupados por las necesidades primarias, como salvar nuestra salud, comer, etc., y, a medida que transcurrió la pandemia y se fueron aflojando algunas cosas, empezamos a pensar en otras cosas, como vacaciones, fiestas, volver un poco a la vieja normalidad, y ahora la segunda ola nos obliga a poner freno de mano a todos esos planes que habíamos hecho. Estamos en un momento de pérdida, es decir, la pérdida es inevitable, pero lo que podemos hacer, es achicarla, en esta segunda ola estamos con una batería baja y gastamos nuestras reservas el año pasado y algunas hasta colapsaron. Entonces hay tres posibilidades concretas: hay aquellos que se vuelven a angustiar, otros se enojan y otros lo niegan. El que se angustia no sólo se angustia por su salud, sino que se angustia por la de sus familiares y la pérdida de trabajo. El otro estado es el enojo, en el cual a veces la culpa se la echamos a otros, enojo con el gobierno, con los jóvenes, y disparamos para cualquier lado, y después los negadores, diciendo a mí no me va a pasar, si el otro lo hace por qué yo no lo puedo hacer. En este sentido, cada uno vive su propio microclima, algunos preocupados por su trabajo y otros por ir a Miami a aplicarse la vacuna".

Cuestión de conciencia

Con relación a la conciencia que toman jóvenes y adultos, Quindimil relató que "no creo que tenga que ver con la juventud, porque uno cuando se pone viejo dice que la juventud está perdida, no creo que tenga que ver con eso, porque, así como hay jóvenes que son protagonistas en las fiestas clandestinas, también hay jóvenes que se solidarizan y hacen acciones sociales cuidando a sus mayores. Y si nos metemos con los jóvenes, me pregunto hasta dónde llega la juventud, porque en las fiestas clandestinas hay gente de 35 o 40 años. Creo que hay un mensaje individualista, entonces, el que tiene que perder, porque tiene familiares de riesgo, piensa en sus padres, abuelos y puede mirar más allá de uno; en cambio, el otro es un mensaje individualista, piensa en su propio placer, y estamos en una sociedad del propio placer, en la cual uno hace lo que quiere y no nos fijamos en los otros, y hasta puede ser ideológico; entonces, hay algunos que reniegan de la pandemia".

Palabra autorizada

El psicólogo agregó que "los adultos mayores tienen más conciencia, porque son la población más afectada, hay muchos que dijeron que les sacaron un año de vida, entonces tienen una conciencia del tiempo distinta a jóvenes y adultos, y el riesgo de muerte hace que se cuiden más y menos se expusieron. También es fuerte lo que tiene que ver con el castigo social, ves un adulto mayor sin cuidarse y no te parece raro, son los que más se cuidaron porque son población de riesgo y quieren cuidarse. Cuando uno se pone más grande, más se ocupa de su salud que cuando es adulto o joven, soy sano y a mí no me va a pasar, pero no sólo se contagian los adultos mayores, sino todas las edades".

¿Y los vínculos?

En lo que respecta a lo ocurrido con los vínculos, el profesional argumentó que "tuvimos que hacer una ultraconvivencia y fue todo un reto eso, porque no estábamos preparados para convivir las 24 horas con otra persona juntos, y en ese sentido, hubo muchas parejas, vínculos, familias, que pudieron reinventarse y otros que la pandemia los mató, como separaciones, y también encontrar el amor en plena pandemia es difícil, hasta está en juego la sexualidad. Si vos tenés que encontrarte con alguien y darle un beso, se te llena de preguntas la cabeza, me voy a acostar con alguien que no conozco y pongo en riesgo mi vida por algo; por eso se vendieron muchos juguetes sexuales, hubo muchas prácticas que se cambiaron, hasta del sexo".

Para saber cómo sobrellevar esta situación, el especialista sostuvo que "hay que tener perspectiva de que esto se va a terminar, no hay que pensar solo en el ya y el presente, sino que hay que mirar que de esto vamos a salir sí o sí, esto no va a ser para siempre. El segundo punto tiene que ver con poder expresar que estoy mal, no encerrarme, no aislarme, poder conectarme con otros porque me hace bien, aceptarme si estoy mal, porque a veces con el discurso de la exigencia de la felicidad nos autoexigimos felicidad, bancarnos que puede ser una situación que uno está mal y no quedarnos solos, fortalecer los lazos sociales, aunque sean virtuales, ser responsables afectivamente, si uno da va a recibir afectivamente".

El papel de los medios de comunicación

Otro de los puntos versa sobre el tratamiento que le dieron los medios de comunicación a la pandemia de coronavirus, tema que abordó el psicólogo Quindimil. En ese sentido explicó: “En algunos casos tiene que ver con la grieta que nos atraviesa; en este sentido, los medios no son ingenuos, porque sabemos que hay algunos que tienen intereses, otros pretenden que la situación no mejore y otros que sí, en este sentido hay fair play en algunos medios y en otros no, entonces me parece que es complejo. Cuando uno lanza una información hay que tener en cuenta que puede estar poniendo en riesgo la salud mental de la población. Hay que ser precavido con la información que se brinda, pero creo que después de la pandemia los ciudadanos vamos a poder hacer una evaluación. De la pandemia van a quedar cicatrices, y cuando termine vamos a mirar hacia atrás para poder ver cómo estuvo cada medio”, dijo el especialista.

Quindimil agregó que “muchos padecimientos que nos trae la pandemia van a dejar huella y no sabemos cómo va a impactar en cada persona, a algunos les dejará traumas para siempre, otros momentáneos, y otros, una vicisitud con un año amargo y luego se reinventarán”.

Tensión en colegios y hospitales

Mucho se habló del enojo que existe entre profesionales de la salud, docentes y padres por al falta de cuidado de algunas personas, que ponen en riesgo la vida de todos. Respecto de esto, el profesional dejó un mensaje: “Los más expuestos son los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, que están enojados porque ven cómo construyen la salud pública de la población y ven que al lado suyo hay alguien que la destruye, entonces se esfuerza; las horas que dedica a su trabajo, los riesgos de contagio que existen, compañeros que vio morir por Covid-19, no sirvieron de nada, porque sale a la calle y ve que hay gente irresponsable; entonces el enojo y la frustración es grande”, argumentó el profesional.

“En el caso de padres y maestros, estos últimos hicieron un esfuerzo muy grande para poder seguir manteniendo las clases de un modo no presencial, porque no estábamos acostumbrados a dar ese tipo de clases, los maestros hicieron lo mejor posible con lo que tenían a su alcance y también los padres, quienes tenían que trabajar y ser maestros de los hijos, ayudarlos en Zoom. De ambos lados hubo un gran esfuerzo y lo mejor que podría pasar es que hubiera un reconocimiento mutuo”, agregó.

POR G.A.