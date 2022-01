Hace dos años, la llegada de la pandemia del coronavirus golpeó al mundo y pese a las vacunaciones, día a día crecen los contagios debido a la introducción de las nuevas variantes. En este lapso, el personal policial y sobre todo el sanitario se ha mantenido en la primera línea y poco a poco la mayoría fue dando positivo en uno u otro momento. Sin embargo, hay algunos trabajadores a quienes este virus parece pasarles por al lado y los científicos quieren saber por qué.

Es cierto que hay millones de personas de distintas profesiones que tampoco han transitado el Covid-19, pero esta apreciación se hace mucho más evidente cuando se trata de aquellos que diariamente conviven con personas con el virus activo. Hay quienes lo atribuyen a la suerte, a los cuidados, a las vacunas, pero lo cierto es que otros en las mismas condiciones se han contagiado. Entonces, ¿existe algún tipo de inmunidad innata?

Por qué algunas personas no se contagian de coronavirus

Actualmente, hay por lo menos dos equipos de científicos tratando de averiguar a qué se debe esta "anomalía", con el objetivo de encontrar si se trata o no de una posible variación genética.

En lo que respecta a los investigadores de la University College London (UCL), están estudiando muestras de sangre del personal sanitario que no se contagió. Una de ellas es Lisa Stockwell, una enfermera de urgencias de 34 años, quien justamente trabajaba en el área de admisiones cuando explotaron los casos, por lo que estaba en contacto con enfermos diariamente.

“No me fue mal en absoluto, y mi prueba de anticuerpos, que tomé a fines de 2020, antes de vacunarme, fue negativa. Esperaba tener una prueba positiva en algún momento, pero nunca llegó. No sé si tengo un sistema inmunológico muy robusto, pero estoy agradecida de no haberme enfermado”, aseguró.

Qué encontraron en la sangre de los "inmunes" naturales al coronavirus

Si bien los científicos confirmaron que no tenían anticuerpos desarrollados, sí encontraron otras células del sistema inmunológico, conocidas como células T, muy parecidas a las que se hallan en las personas que se han recuperado del Covid.

Científicos encontraron unas células diferentes en quienes no se contagiaron de coronavirus (Imagen ilustrativa).

Por otra parte, en los cientos de muestras que analizaron de extracciones previas a la pandemia [en el 2011], encontraron que una de cada veinte personas tenía los anticuerpos que podrían destruir al coronavirus y los niños tenían los niveles más altos, estiman que por la inmunizacion que adquieren al estar en contacto con otros niños enfermos en los contextos escolares.