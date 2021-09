La diabetes es una enfermedad crónica que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida, esta se da cuando el páncreas no secreta insulina o cuando el organismo no la usa eficazmente. Esta hormona es la encargada de regular la glucosa en sangre, lo que se conoce como glucemia, si esta no se controla desencadena una hiperglucemia, un aumento en los valores establecidos que con el tiempo puede ocasionar daños en órganos y sistemas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1980 el número de personas con diabetes era de 108 millones y en 2014 superó los 422 millones. Esta enfermedad aumentó más rápido en países con ingresos bajo y medios que en aquellos rentas altas.

La OMS también señala que es una de las causas importantes de ceguera, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares (ACV), insuficiencia renal y amputaciones de miemrbos inferiores. Además estimó que en 2019, la diabetes fue la "causa directa" de 1.5 millones de muertes.

Para quienes padecen la enfermedad, los profesionales de la salud recomiendan llevar adelante un estilo de vida saludable para mantener controlada la glucemia, lo cual incluye una plan alimentario y realizar ejercicio. Para llevar adelante una dieta equilibrada debe incluirse frutas, verduras, legumbres, carnes magras, lácteos descremados o granos integrales.

Una alimentación saludable, actividad física, mantener el peso corporal y evitar el tabaco ayudan a prevenir la diabetes de tipo 2 y a retrasar su aparición.

¿Cuáles son los 8 mejores alimentos para una dieta saludable?

Los profesionales de la salud recomiendan los siguientes alimentos que no deben faltan en una plan alimentario equilibrado.

1. Avena

Forma parte de los granos integrales y aporta un contenido alto en fibra. Según la American Diabetes Association, consumir alimentos que contengan este nutriente ayuda a mejorar la digestión y mantendrá los niveles de azúcar en sangre estables. Otra de las opciones son: quinoa, maíz, arroz integral o cebada.

2. Pescado

Un pescado graso es fuente de proteínas, ácidos grasos y omega 3 que ayudan al corazón y el cerebro. Su consumo es esencial porque el cuerpo no los produce.

3. Pollo y huevos

Ambos aportan proteínas, y el huevo ayuda a controlar los picos de azúcar en sangre. Este junto al pollo y las verduras forman un plato nutritivo ya que combinan proteínas y fibras que te dejan satisfecho.

4. Frutas

Ayudan a saciar el deseo de comer algo dulce sin consumir productos con azúcar agregada. Aportan vitaminas, mineralaes y fibra.

5. Verduras sin almidón

Al momento de preparar el plato no pueden faltar las verduras, lo recomendable es que sean sin almidón. Estas aportan vitaminas, minerales y fibra, son el brócoli, zanahoria, coliflor, cebollas y las hojas verdes.

6. Porotos

Son ricos en fibra y aportan proteínas. Otras legumbres que se pueden sumar a un plan alimentario equilibrado son las lentejas y garbanzos.

7. Nueces

Aportan ácidos grasos monoinsaturados, proteína y fibra, además son bajos en carbohidratos.

8. Yogur

Es parte de la incorporación de lácteos y otros productos descremadado que no deberían faltar en una dieta equilibrada. El yogur destaca por los probióticos que favorecen a la flora intestinal, su consumo reduce la inflamación.